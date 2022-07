Dos hombres fueron asesinados en Ate con 13 disparos en la cabeza

A pesar de la pronta llegada de la Policía, no pudieron dar con los criminales. Foto: Giuliana Castillo

El último viernes 29 de julio, en horas de la noche, se produjo el asesinato de dos hombres en la urbanización San Gregorio, en el distrito de Ate-Vitarte. Asimismo, las víctimas perdieron la vida después de haber recibido al menos 13 disparos en la cabeza .

En esa línea, aproximadamente a las 8.30 p. m., de un auto negro bajaron dos sujetos en la calle San Martín. Desde dicho vehículo, los malhechores habrían disparado a quemarropa contra los dos hombres , quienes murieron en el acto.

Testigos del hecho indicaron que una de las víctimas habría tratado de huir al darse cuenta de los disparos; sin embargo, fue alcanzado por las balas y cayó al suelo a varios metros de su acompañante .

Los hombres fallecidos aún no han podido ser identificados , debido a que no se les ha encontrado ninguna identificación entre sus pertenencias. Es así que hasta el momento se desconoce la razón principal del crimen; no obstante, tampoco se ha descartado un ajuste de cuentas.

Por otro lado, pese a la pronta llegada de las autoridades, no se pudo dar con los responsables del asesinato, por lo que aún no se ha llegado a detener a ningún sospechoso . Así, se conoció que cerca del sitio del incidente había una cámara de seguridad, pero esta se encontraría inoperativa.

Al lugar de los hechos se presentaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de criminalística y el representante de la Fiscalía para poder llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Según los vecinos de la zona, se han registrado varios asesinatos y se vive mucha inseguridad en la urbanización. “El alcalde debe poner cámaras, más seguridad, patrullaje”, declaró una vecina. “Lo único que pedimos al alcalde y al presidente es seguridad”, expresó otra residente.

BRIGADAS CONTRA EL CRIMEN

El Gobierno anunció durante el último 28 de julio la creación de brigadas especiales contra el crimen, las cuales tendrán como uno de sus principales objetivos la lucha contra la delincuencia que opera en los distritos con mayor incidencia delictiva en el país .

Pedro Castillo planteó ante el Congreso la creación de brigadas contra el crimen. Foto: Andina

Asimismo, el mandatario declaró que estas brigadas se crearán en los distritos “con mayor incidencia delictiva, iniciando como piloto en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa El Salvador”.

“Mi gobierno fortalecerá las especialidades funcionales de orden, seguridad e investigación criminal para enfrentar los flagelos de la delincuencia y las organizaciones criminales”, sostuvo.

De este modo, agregó que “se ha dispuesto acciones inmediatas para la captación de 5 mil jóvenes que refuercen a nuestra Policía, principalmente licenciados de las Fuerzas Armadas, los cuales con una formación no mayor a 18 meses, puedan incorporarse a las labores de la seguridad pública en todo el país”

Finalmente, Castillo Terrones manifestó que se seguirá trabajando en la política multisectorial Barrio Seguro y en las actividades de los gobiernos regionales y locales.

