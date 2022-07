Carlos Galdós se disculpa con Gisela Valcárcel por sus burlas en su show del 2009: “Me avergüenza”

Carlos Galdós se arrepiente por sus chistes sobre Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

Carlos Galdós no se quedó callado luego de que se hiciera viral un vídeo de él burlándose de Gisela Valcárcel. Y es que, el conductor televisivo ofrece shows de stand-up comedy desde hace más de 10 años y utiliza el nombre de algunos personas de la farándula para hacer reír a su público.

En las últimas horas empezó a circular por la plataforma de TikTok uno de sus espectáculos del 2009 donde utilizaba expresiones poco agradables sobre la popular ‘Señito’, Magaly Medina y Paolo Guerrero. Ante ello, el presentador ha recibido una lluvia de críticas.

Sin embargo, Carlos Galdós no dudó en pronunciarse y utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas tanto a Gisela Valcárcel como a las figuras de la farándula mencionadas. El locutor radial publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que actualmente ya no realiza un humor basado en burlas.

“Tengo unas expresiones híper desagradables hacía una serie de personajes, entre ellos Gisela Valcárcel. He sentido vergüenza honestamente. Ese no es mi humor hoy y no es una forma de humor. Me avergüenza”, comenzó diciendo la tarde de este 27 de julio.

Asimismo, reflexionó sobre lo sucedido y también se dirigió al club de fans de la rubia conductora así como a su equipo de trabajo. “El archivo está para mirar y entender que hay cosas que no se deben hacer nunca. Me disculpo y quería decir que estoy etiquetando a Gisela y a su club de fans, que son las involucradas en esto”, agregó.

Por otro lado, Carlos Galdós añadió un pequeño texto como descripción a su pedido de disculpas donde aseguró que el vídeo que se volvió tendencia le ha servido para aprender de sus errores del pasado. Además, reiteró su perdón a Gisela Valcárcel.

“Pido disculpa a todas las personas afectadas por la forma de expresarme durante los shows del año 2009. Este no es mi humor actual que llevo a mis presentaciones. Este archivo queda como aprendizaje de lo que no debo hacer, siempre se puede aprender. Mis más sinceras disculpas a @giselavalcarcelperu @giselavalcarcel.fco y a todos quienes he afectado”, escribió agregando #lavidaeshoy.

