Tepha Loza revela que tiene la columna inflamada tras complicarse su lesión en el pie

Tepha Loza no la está pasando nada bien. La participante de Esto es Guerra se vio obligada de tomarse un descanso en la competencia debido a una fractura en el astrágalo, lo mismo que no la deja competir con normalidad y pone en riesgo su salud.

Pese a que la joven está tratando de guardar reposo, parece que esto tampoco le ha traído buenos resultados y su salud se ve empeorada. Por ello, se encargó de comunicar a sus seguidores su proceso de mejoría, aunque lamentó con la noticia que no todo está sucediendo como ella esperaba.

En sus historias de Instagram, explicó detalladamente lo que viene viviendo y agregó que tiene la columna inflamada debido al poco descanso. Es importante precisar que, recientemente fue vista con el hermano de Sergio Peña en una noche de fiesta.

“Estoy pasando por un proceso bien fregado ahorita por la lesión. Por culpa de la fractura que tengo en la cabeza del astrágalo y por estar con las muletas y no descansar como debería se me ha inflamado toda la columna”, comentó al inicio.

Seguido, señaló que está tomando medicación y también terapia. Pero, tiene que pasar algunos exámenes para saber si continuará con medicina o pasará a una operación inmediata. “Estoy con medicamento y terapia todos los días, todo el día. Acabo de regresar de hacerme terapia. Ya me saqué una resonancia y salió que tenía un quiste, ahora que voy a ir a mi otra terapia vamos a ver si me tienen que operar o aliviarlo con más medicamentos”, agregó.

Por otro lado, se mostró triste de no poder estar activa como siempre. Incluso, comentó que una de sus motivaciones diarias era ir al gimnasio, pero debido a su situación ha tenido que dejarlo de lado para seguir recuperándose. Por ello, trata de tomar con calma este tiempo y estar tranquila.

“Trato de estar positiva de motivarme, pero es imposible. La manera de distraerme y sentirme bien es el gimnasio, amaba ir todos los días y ahora no puedo. Estoy delgada se me caen los jeans. Sé que ya he pasado por esto y más cosas y sé que me recupero al toque, pero por todo este proceso es muy frustrante para mi estar así. Vamos a ver que pasa y ojalá me recupere rápido” , finalizó la joven.

ESTARÍA ALEJADA DE SERGIO PEÑA

En un momento tan complicado como el que vive Tepha Loza, lo que necesitaría es la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, todo parece indicar que también tendría mala suerte en el amor.

De acuerdo a un informe de Magaly Medina, la pareja se habría distanciado. Y es que, luego de gritar su amor a los cuatro vientos, el futbolista se encuentra en el Perú, pero hasta el momento no se muestra al lado de la hermana de Melissa Loza.

Ambos han dejado de postear publicaciones de amor y por el contrario se muestran reflexivos con dedicatorias que parecen indirectas de amor de uno hacia el otro. Pese a ello, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a aclarar su actual situación sentimental.

