Sergio Peña sorprendió a Tepha Loza con romántico detalle por su cumpleaños número 30

Sergio Peña dedicó tierno mensaje a Tepha Loza. (Foto: Composición)

Este último jueves 7 de julio, la chica reality Tepha Loza cumplió 30 años y su novio, el futbolista Sergio Peña, no tuvo mejor idea que sorprenderla públicamente con un tierno mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el deportista gritó su amor por la modelo a los cuatro vientos, pese a la distancia que los separa.

En su plataforma, Peña publicó una fotografía al lado de la competidora de Esto es Guerra, en donde ambos se lucen abrazados y caminando por uno de los destinos a los que suelen viajar cada vez que pueden encontrarse.

“Sigue siendo increíble, sigue luchando por cada uno de tus sueños, sigue teniendo esa buena vibra, buen corazón que te caracteriza. Disfruta de tu día al máximo porque lo mereces, que cumplas muchísimos años más y todos llenos de amor y salud mi amor”, fue el mensaje que escribió sobre la instantánea.

Del mismo modo, el sobrino de Paolo Guerrero le prometió a Tepha Loza que muy pronto se reencontrarían, ahora que ella está ausente de Esto es Guerra debido a una lesión. “Te veo pronto, eres increíble, feliz cumpleaños, love you (te amo)”, acotó.

El romántico mensaje de Sergio Peña. (Foto: Instagram)

TEPHA LOZA RESPONDE TIERNO POST

La modelo e influencer no fue ajena al mensaje de su novio Sergio Peña, por lo que no dudó en corresponder públicamente la muestra de afecto en sus redes sociales, a la vista de sus casi 2 millones de seguidores.

“Mi amor. Gracias por ser como eres conmigo. Love you too (te amo también)”, compartió a través de sus historias de Instagram.

Tepha Loza responde a Sergio Peña. (Foto: Instagram)

ENFRENTAMIENTO CON VALERY REVELLO

Tepha Loza no pudo ser esquiva a las críticas de Valery Revelo a Sergio Peña. Como se sabe, la modelo llamó egoísta al futbolista por revocarle el permiso para viajar con su hija, fruto del amor que un día se tuvieron en algún momento.

Ante ello, la hermana de Melissa Loza señaló que es un tema delicado y que prefiere no involucrarse. Sin embargo, resaltó que mientras no se metan con ella, todo bien. “No tengo nada que opinar sobre eso, es un tema delicado, se respeta, ella es la mamá de su bebé. Con tal que no se meta conmigo todo bien, no le he hecho daño ni lo estoy haciendo, solo estoy tratando de ser feliz. Estoy recibiendo las críticas, si son negativas estoy bañada en aceite, recibiendo la buena onda de la gente que me quiere “, indicó la joven.

Valery Revello es comparada con Tepha Loza. (Video: Instagram)

“No pueden ensuciar su imagen así porque sí y simplemente hablar porque tiene boca. O juzgar, crítica o señalar con el dedo. No debería hablar de esto, pero ya llega a un límite, por qué hacer a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, haciendo las cosas bien y por los suyos”, agregó.

