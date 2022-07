Pedro Castillo recurre al Tribunal Constitucional para anular la denuncia por traición a la patria

Son constantes los ataques de Pedro Castillo a la prensa. Foto: Flickr Presidencia

El presidente Pedro Castillo ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para anular la denuncia por presunta traición a la patria que es analizada en el Congreso de la República. Este proceso se le abrió tras una declaración que brindó en una entrevista a la cadena CNN en Español, en enero pasado, cuando deslizó la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

“Si los peruanos están de acuerdo” porque “yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, “¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo [...] Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, afirmó al medio internacional.

Según el diario El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial (PJ) concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa del mandatario con el fin de que el expediente sea enviado al TC en los próximos días. Una vez instalado el recurso allí, los siete magistrados tendrán que decidir quién será el ponente de la causa que vea el caso de Castillo.

La decisión de ir al Tribunal Constitucional ya había sido adelantada por el abogado Benji Espinoza, quien patrocina al jefe de Estado, en junio pasado. “Luego de la justicia penal ordinaria se abre la vía de la justicia constitucional a través de una demanda de amparo que podríamos presentar y llegar al propio Tribunal Constitucional para que esta entidad reafirme lo dicho en la Constitución, como su supremo intérprete”, indicó.

El presidente Castillo ha tenido derrotas en el fuero del Poder Judicial al tratar de anular la denuncia por presunta traición a la patria. En abril del 2022, el juez del Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de Eduardo Pachas a favor de él contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el supuesto atentado contra la libertad individual.

Luego, la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del expediente 01708-2022-0-1801-JR-DC-09, ratificó la improcedencia de la demanda de la defensa legal de Castillo.

AVANZA PROCESO

Mientras Castillo apela a la justicia constitucional, la Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente un informe final, luego de declarar por mayoría procedente la denuncia contra el mandatario por presunto traición a la patria.

La denuncia se admitió luego que se concluyó que “las declaraciones vertidas en señal abierta nacional o internacional, no deben ser tomadas a la ligera como simples opiniones sin ningún valor político o inclusive jurídico, por provenir del máxime representante del Estado y director de la política exterior y las relaciones internacionales, comprometen las relaciones exteriores y la política del Perú. En tal sentido, constituyen actos vinculantes capaces de crear riesgos y poner en peligro la soberanía nacional, por lo que revisten relevancia penal de cara al delito de atentado contra la soberanía nacional”.

Como se recuerda, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) acogieron la denuncia de un grupo de ciudadanos que argumentaron que Castillo cometió infracción constitucional de los artículos 321 , 542 , 1103 y 118 en los incisos incisos 1, 2 y 11. La causa pudo seguir su curso por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), quien elaboró un informe de calificación que señala algunos argumentos claves contra el presidente.

En el informe se da cuenta que no era la primera vez que el presidente Castillo se refería al tema. “Cabe resaltar como precedente; que, en mayo de 2018, José Pedro Castillo como dirigente político, reivindico en un evento realizado en La Paz, la salida al mar para Bolivia”, se menciona.

Esto se refiere a un reportaje del dominical Panorama, difundido el pasado 30 de enero, que dio cuenta de un informe de Inteligencia, con una serie de vídeos y fotografías, del viaje que hizo Castillo a Bolivia para recibir financiamiento con el objetivo de reactivar la huelga magisterial de junio del 2018.