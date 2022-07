Abogado de Castillo minimiza revelaciones de colaboradores eficaces: “No tenemos ningún hecho acreditado”

Benji Espinoza declaró esta mañana para RPP Noticias y aseguró que hasta el momento los testimonios realizados por los colaboradores eficaces como Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Karelim López no han sido corroborados, ya que solo se ha quedado en palabras y no se ha presentado pruebas de los hechos.

Como se recuerda, el exsecretario de Palacio de Gobierno y exmano derecha del jefe de Estado se acaba de acoger a colaborar eficaz, siendo su defensor legal, César Nakazaki.

“La situación sigue siendo la misma y es inalterable. Una cosa son los dichos y otros son los hechos. Una cosa son afirmaciones y otra lo que se comprueba , acredita y se confirma. Hoy no tenemos ningún hecho acreditado. Tenemos un conjunto de dichos”, respondió a RPP.

“Al día de hoy no podemos decir que los dichos de una persona han sido confirmadas y si el testimonio es veraz, porque si fuera así, los aspirantes a colaboradores eficaces tendrían otro estatus y ninguno de ellos lo son, ni la señora Karelim (López) ni el señor (Zamir) Villaverde”, manifestó.

Asimismo, descartó que le solicitará a Pedro Castillo que renuncie al cargo de presidente para que como persona civil sigan con el proceso de investigación que le viene realizando la Fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción.

El último lunes, Karelim López denunció ante las autoridades que dejaron un mensaje amenazante en la puerta de su hogar. Foto: Andina

“Yo no puedo aconsejar a mi cliente que siga con el juego de la politización de la justicia, que la política comprenda ahora a los procesos judiciales. Quienes quieren tener la banda presidencial, que postulen y ganen una elección”, aseveró Benji Espinoza.

Benji Espinoza brindó entrevista a Fernando del Rincón en CNN

El último martes, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, se presentó en el programa de Fernando del Rincón, en CNN, para contar sobre la situación del presidente de la República tras la entrega del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Espinoza inició la entrevista recalcando que considera que la justicia se ha politizado en contra de Castillo Terrones. Además, advirtió que las cinco investigaciones que enfrenta el mandatario contravienen lo establecido en la Carta Magna peruana.

Abogado de Pedro Castillo considera inadmisible que el presidente pase a condición de investigado

“Lo que se está haciendo es violar la ley de leyes, la norma más importante que existe en nuestra sociedad, en el Estado, para tener al presidente Castillo lleno de investigaciones, envuelto en citas, y así distraerlo de su función más importante que es gobernar”, refirió.

“El Ministerio Público actúa como una caja de resonancia política de la oposición porque si la Fiscalía viola la Constitución para investigar al presidente. Entonces, ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? Su motivación no es jurídica. Está traspasando la Constitución para tener al presidente investigado y lo que está generando es zozobra, caos y desgobierno”, manifestó.

“No he ayudado a fugar a Bruno Pacheco ni a nadie”, dijo Beder Camacho.

El subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, descartó haber participado en la fuga de Bruno Pacheco, de quien dijo no ser su amigo. “Yo no he ayudado a fugar a Bruno Pacheco ni a nadie”, refirió ante su presentación en la fiscalía.

Beder Camacho se niega a dejar Palacio de Gobierno

“Me estoy poniendo a derecho; o sea, a decirle a la fiscal Marita Barreto, a la fiscal de la Nación, y al Equipo Especial (contra la Corrupción del Poder), que Beder Camacho va a estar presente en el momento y en la fecha en que me necesiten. Voy a colaborar con la Fiscalía porque el pueblo necesita la verdad”, dijo en declaraciones a la prensa.

“No soy ningún trabajador o funcionario en la sombra. Soy subsecretario general a partir del 26 de noviembre y desde esa fecha no hay ningún acto de corrupción que se esté investigando”, expresó Camacho.

