Nuevos magistrados del Tribunal Constitucional juraron al cargo en ceremonia privada

Francisco Humberto Morales Saravia jura al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Foto: TC.

Cinco de los seis tribunos electos juraron al cargo de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en una ceremonia privada. Todos ellos fueron elegidos en medio de la polémica el pasado martes 10 de mayo por el Congreso de la República.

El primero en prestar juramento fue Francisco Humberto Morales Saravia, y lo hizo ante el titular del máximo órgano de control constitucional Augusto Ferrero Costa. A él le siguieron los magistrados Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich.

Foto: TC.

Quien no pudo juramentar en el cargo fue Manuel Monteagudo Valdez, al aún no finiquitar sus compromisos laborales con el Banco Central de Reserva, por lo que estaría jurando al cargo recién la próxima semana.

Como se recuerda, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que “la función de magistrado del TC es a dedicación exclusiva” y “le está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado y ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria, siempre que no afecte el normal funcionamiento del Tribunal”.

Tras la juramentación, Ferrero Costa felicitó a los nuevos magistrados y los exhortó a “fortalecer las instituciones democráticas, la unidad entre todos los peruanos, el diálogo y la búsqueda de acuerdos y consensos que permita el crecimiento y desarrollo de nuestro país”.

Según trascendió, el próximo miércoles 18 de mayo al mediodía se ejecutará la presentación oficial de la nueva conformación del Pleno del Tribunal Constitucional.

PERFIL DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DEL TC

Francisco Humberto Morales Saravia

Francisco Morales, quien reemplazará en Ernesto Blume Fortini, es abogado especializado en Derecho Constitucional. Antes de ser elegido como magistrado del TC, se desempeñaba como responsable académico en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres.

Esta es la tercera vez que es candidato para ocupar una plaza en la cúpula del TC. En el 2019, fue propuesto por el congresista del APRA, Javier Velásquez Quesquén. Sin embargo, su postulación nunca llegó al pleno, debido a que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

En el 2021, quedó entre los 15 postulantes propuestos por la Comisión de Selección del Congreso, pero no alcanzó la votación requerida (87).

Luis Gustavo Gutiérrez Ticse

Luis Gutiérrez, electo reemplazante de Eloy Espinoza-Saldaña, es abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional en la Universidad de San Ignacio de Loyola. También se ha desempeñado como asesor parlamentario de las comisiones de Constitución, de Justicia y de Trabajo.

Se le acusó de ser cercano al excandidato presidencial Rafael López Aliaga, a quien asesoró ante el Jurado Electoral Especial del Callao (JEE Callao), luego que lo sancionaran por utilizar una gorra con el símbolo de su partido, Renovación Popular, durante el desayuno electoral, el día de las elecciones.

Sin embargo, tras ser elegido, negó tener vínculos con el partido celeste. “Puedo garantizar que no tengo ninguna filiación, no he tenido la oportunidad ni el honor de conocer personalmente al almirante [Jorge] Montoya ni al señor Rafael López Aliaga, porque mi labor ha sido de conexión con el personero legal”, expresó a RPP.

Helder Domínguez Haro

Entra en reemplazo de Marianela Ledesma Narváez. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y también director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.

Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con un máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso Administrativa por la Universidad de Jaén, España. Asimismo, presenta estudios de especialización de derecho constitucional, procesal constitucional, gobernabilidad, gerencia pública y alta dirección.

Luz Pacheco Zerga

Ella reemplazará a Manuel Miranda Canales, es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Piura. Actualmente desempeña la función de vocal del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Manuel Monteagudo Valdez

Elegido en reemplazo del fallecido magistrado Carlos Ramos Núñez, es abogado y también ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, en la actualidad, también es gerente jurídico del Banco Central de Reserva.

César Ochoa Cardich

Reemplazante de José Luis Sardón, es abogado especializado en Derecho Constitucional, integrante del estudio Amprimo Abogados. Actualmente labora como profesor en la Pontificia Universidad Católica.