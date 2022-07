Benji Espinoza aseguró que investigaciones en contra de Pedro Castillo pretenden “distraerlo” de su función presidencial

El último lunes, Karelim López denunció ante las autoridades que dejaron un mensaje amenazante en la puerta de su hogar. Foto: Andina

Este martes, la defensa legal de Pedro Castillo, Benji Espinoza, se presentó en el programa de Fernando del Rincón, en CNN, para conversar sobre la situación del presidente de la República tras la entrega del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En el medio, el abogado afirmó que la Fiscalía ha violado la ley al investigar al jefe de Estado, pues aseguró que la Constitución impide esta acción legal.

En la entrevista, Espinoza inició recalcando que considera que la justicia se ha politizado en contra de Castillo Terrones. Además, advirtió que las cinco investigaciones que enfrenta el mandatario contravienen lo establecido en la Carta Magna peruana.

“Lo que se está haciendo es violar la ley de leyes, la norma más importante que existe en nuestro sociedad, en el Estado, para tener al presidente Castillo lleno de investigaciones, envuelto en cuitas, tribunalicias, y así distraerlo de su función más importante que es gobernar ”, refirió.

Según indicó, el artículo 117 de la Constitución no permite que el presidente pueda ser acusado por cualquier delito común, solo por traición a la patria y tres infracciones constitucionales. El letrado explicó que la Fiscalía viene actuando de manera “deliberada” en contra de Pedro Castillo. De acuerdo al abogado, “nuestro sistema constitucional no ha pensado, no ha establecido, no ha sido diseñado para que un presidente de la República en funciones pueda responder investigaciones”.

Benji Espinoza dijo que es primera vez en la historia que se ve a tantas personas comprometidas en el Ministerio Público en investigar al Jefe de Estado. Además, mencionó que la Fiscalía, con todas las investigaciones que ha abierto hacia el profesor chotano, está comportándose como una herramienta de la oposición.

“El Ministerio Público actúa como una caja de resonancia política de la oposición porque si la Fiscalía viola la Constitución para investigar al presidente . Entonces, ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? Su motivación no es jurídica. Está traspasando la Constitución para tener al presidente investigado y lo que está generando es zozobra, caos y desgobierno”, manifestó.

Por su parte, reiteró que toda investigación que los órganos correspondientes deseen practicar en contra del político debe ser después de haber acabado su mandato. No obstante, enfatizó que, en el caso del izquierdista, se ha violado y cambiado la ley para poder investigarlo. Para el experto en leyes, destituir al presidente de la República representaría la violación a los elementos básicos que constituyen una democracia.

La defensa también descartó la hipótesis que el mandatario se encuentre obstruyendo a la justicia, como han mencionado algunos personajes políticos. Sin embargo, Benji Espinoza precisó que la entrega de Bruno Pacheco a la Fiscalía representa lo contrario.

“Se decía que el presidente está obstruyendo la justicia ,que estaba encubriendo al señor Pacheco, que lo tenía protegido. Resulta que el señor Pacheco se entrega voluntariamente. Esa es la mayor prueba, esa es la mejor evidencia de que el presidente no encubría Pacheco . No encubre a nadie. No interfiere con la justicia”, añadió.

Por otro lado, el letrado se refirió a las declaraciones de Bruno Pacheco ante la Fiscalía y aseguró que no estar presente como el defensor legal de Pedro Castillo atenta en contra del debido proceso de la investigación. De acuerdo al abogado, él tuvo la posibilidad de enfrentar las versiones de Pacheco, pero no pudo lograrlo porque no fue citado. “Se ha violado el debido proceso, es un proceso indebido [...] Tengo derecho a enfrentarme a través de preguntas. Eso se me ha quitado, anulado, por parte del Ministerio Público. Hoy he presentado cuatro escritos”, agregó.

Finalmente, informó que las pruebas que presenten los testigos y personajes implicados en el caso del presidente de la República no deben considerarse como una suma, sino como un valor para la investigación.

SEGUIR LEYENDO