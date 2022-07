Caos en Cusco: El drama que viven cientos de turistas al no poder ingresar a Machu Picchu por falta de boletos

El Sindicato de Trabajadores y Operarios del Sector Turismo de Cusco denunció que los tickets solo se estarían dando a las grandes empresas que trabajan en su mayoría con turistas extranjeros.

Esta mañana, cientos de turistas que han llegado a la ciudad del Cusco, denunciaron que desde hace días no logran ingresar a la ciudadela de Machu Picchu porque las entradas para esta maravilla del mundo se han agotado, pese a que confirmaron que los aforos se ampliarían por Fiestas Patrias.

Un promedio de 500 turistas permanece en Machu Picchu Pueblo a la espera de alguna respuesta positiva que les permita tener la entrada de ingreso a la ciudad inca.

Según reportó RPP Noticias, no solo turistas nacionales, sino también internacionales están padeciendo por este inconveniente.

“Esto no es una incomodidad, simplemente es una recomendación. Tal vez, un poco de mejoramiento al turista nacional porque nosotros pagamos en soles. A nosotros nos restringen el ingreso y tenemos solo dos horarios. Mientras que el turista internacional, que pagan en dólares, pueden entrar continuamente y tienen fácil acceso”, sostuvo para el medio de comunicación.

“Normalmente, esperamos desde las 5.00 a. m. Estamos en el control de boletería, ya tenemos los boletos pagados para entrar a Machu Picchu. Solamente queremos, no solamente para mí; para los que vienen en el futuro, que faciliten en estas épocas de temporada alta, donde se pueda dar al turista nacional dos o tres ingresos a los trenes”, añadió.

Otro caso que se reportó fue de una joven que llegó hace unos días a Cusco con la ilusión de conocer esta hermosa ciudadela. Sin embargo, tuvo que regresarse con su familia “decepcionada”, ya que no pudo ingresar por problemas en los boletos.

Amplían aforo de visitantes a Machu Picchu a 4,044 personas por día.

Estafas a turistas en Cusco

No solo existe el problema de no obtener una entrada para Machu Picchu, a esto también se ha sumado que existen personas inescrupulosas que están estafando con boletos falsos.

“Me llamaron de la agencia y me dijeron que la entrada tenía mi nombre, que nadie más que yo podía retirar con mi cédula de identidad. Me dijeron que tenía que venirme antes para hacer la fila, pregunté si estaban seguros de mi ticket. Después llego acá y me dicen que no estaba mi nombre y tengo que esperar si es que alcanzaba un cupo y yo ya había cancelado. Yo ya le dije a la agencia, me devuelves todo el dinero que te pagué y me dicen que no, que el resto ya lo tiene reservado para toda la semana. Entonces es una burla que nos estén estafando de esta manera”, contó una turista chilena.

Desde inicio del mes, el aforo de la ciudadela inca está al límite. A diario ingresaban un total de 3044 personas, pero desde el 18 de julio, la cifra se aumentó a mil cupos más gracias a una nueva norma. “El incremento es insuficiente. Todos los días protestas cientos de turistas. Hoy fueron alrededor de 800 sin entradas”, precisó el alcalde.

Por varios días los turistas no dejan de protestar en Aguas Calientes y exigen la entrega de boletos para ingresar a Machu Picchu. Foto: Andina

Ministerio de Cultura se pronuncia ante denuncias en Machu Picchu

Ante las diversas denuncias que se han presentado en Machu Picchu, el Ministerio de Cultura se ha pronunciado y aseguraron que ya no hay más entradas para la concurrida ciudadela.

“Ante los reclamos y molestia de los turistas nacionales y extranjeros que llegaron al Cusco por las Fiestas Patrias y no lograron conseguir un boleto para visitar, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Mildred Fernández, se reunió en Machu Picchu con las autoridades y pobladores buscando una solución al problema informan que la capacidad de aforo permitido que hasta su límite máximo”, se lee en el comunicado.

“Debemos informar que las entradas a la ciudadela Machu Picchu están totalmente agotadas hasta el 19 de agosto del presente año y nos están vendiendo en algunos canales oficiales ”

