Caos en Machu Picchu: Turistas denuncian estafa en venta de entradas para ingresar a ciudadela Inca

Turistas denuncian estafa y falta de entradas para ingresar a Machupicchu

Cientos de turistas, nacionales e internacionales, realizan largas colas y hasta duermen en las calles por viarios días para conseguir una entrada para visitar Machu Picchu, cuyos boletos se agotaron rápidamente luego que se indicara el 100% de aforo de ingreso a la famosa ciudadela inca. Sin embargo, decenas de viajeros denunciaron haber sido víctimas de estafa por parte de agencias de turismo que les prometieron un ticket, pero que al llegar al Cusco les indicaron que no había ninguno a sus nombres y se negaron a devolverles el dinero.

El último lunes las protestas se desbordaron y los visitantes comenzaron a pernoctar en la puerta de la oficina de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y con sus equipajes al costado, decenas de turistas de distintas edades y procedencias tomaron las calles, incluso, varios manifestantes irrumpieron los festejos por el Día de la Independencia, que se llevaba a cabo en el distrito de Machu Picchu, para hacer escuchar sus reclamos .

El alcalde Darwin Baca tuvo que dejar la ceremonia y reunirse con los protestantes para calmar los ánimos. “Es un problema fuerte. Ya nos hemos comunicado con los ministerios de Cultura y Turismo para informar lo que está pasando. Necesitamos una solución urgente, inmediata”, dijo.

ESTAFAS A TURISTAS

En medio del suceso, turistas denunciaron presuntas estafas por parte de agencias de viaje que ofrecían entradas a Machu Picchu.

“Me llamaron de la agencia y me dijeron que la entrada tenía mi nombre, que nadie más que yo podía retirar con mi cédula de identidad. Me dijeron que tenía que venirme antes para hacer la fila, pregunté si estaban seguros de mi ticket. Después llego acá y me dicen que no estaba mi nombre y tengo que esperar si es que alcanzaba un cupo y yo ya había cancelado. Yo ya le dije a la agencia, me devuelves todo el dinero que te pagué y me dicen que no, que el resto ya lo tiene reservado para toda la semana. Entonces es una burla que nos estén estafando de esta manera”, contó una turista chilena.

Caos en Machupicchu por entradas agotadas y estafas | FOTOS: Facebook

Otros visitantes expresaron su desacuerdo con la situación: “Pedimos respeto a los turistas que venimos a conocer su cultura y no nos dejan ingresar a Machu Picchu. Esto se está difundiendo en el mundo. Todo lo que está pasando ahora”, decían.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (AATC), Marco Ochoa, dicho destino no se planifica de último minuto y debe estar adecuadamente organizado . “El turista que no tiene entrada no debe viajar a la Llaqta. Hay malos agentes de turismo que les dicen que vayan a Machupicchu y ahí les va a solucionar”, criticó.

AFORO DE ENTRADA

Desde inicio del mes, el aforo de la ciudadela inca está al límite. A diario ingresaban un total de 3044 personas, pero desde el 18 de julio, la cifra se aumentó a mil cupos más gracias a una nueva norma. “El incremento es insuficiente. Todos los días protestas cientos de turistas. Hoy fueron alrededor de 800 sin entradas”, precisó el alcalde.

Caos en Machupicchu por entradas agotadas y estafas | FOTOS: Facebook

Caos en Machupicchu por entradas agotadas y estafas | FOTOS: Facebook

Caos en Machupicchu por entradas agotadas y estafas | FOTOS: Facebook

Por otro lado, el Ministerio de Cultura aclaró que en Aguas Calientes no se venden entradas , que los boletos de ingreso a Machu Picchu se consiguen mediante la página web oficial www.Machupicchu.gob.pe o las oficinas ubicadas en la ciudad del Cusco. También confirmó que las entradas están agotadas “debido a la alta demanda generada por las fiestas patrias, a la fecha se ha cubierto la totalidad de los cupos que se habían puesto a disposición a través de los canales de venta oficiales”.

SEGUIR LEYENDO