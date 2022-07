COVID-19 en Perú: Recomendaciones y todo lo que debes hacer para evitar contagios durante viajes por Fiestas Patrias

Deberás llegar al aeropuerto Jorge Chávez hasta 3 horas antes de la hora programada de salida del vuelo.

Alrededor de un millón de peruanos tiene planeado salir de su ciudad para disfrutar de unos días de descanso, junto a familiares o amigos, aprovechando el fin de semana largo por Fiestas Patrias, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En medio de la cuarta ola de contagios de la COVID-19 y el aumento de casos de la viruela del mono, cumplir con los protocolos de bioseguridad son de vital importancia a fin de reducir las posibilidades de contagio durante el viaje.

La doctora Alessandra Dulanto, supervisora de las Unidades Médicas Empresariales (UMES) de Pulso Salud, brindó tres recomendaciones que deben seguir las personas antes, durante y después del viaje para asegurar una buena salud:

1. Contar con el esquema completo de vacunación:

La especialista recomienda que los adultos, mayores de 30 años, los jóvenes mayores de 18 años con comorbilidades, los pacientes inmunosuprimidos y el personal de salud que hayan cumplido cinco meses desde su tercera dosis, deben haberse colocado la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En tanto, los adolescentes de 12 a 17 años deben acreditar haberse aplicado la primera y la segunda dosis, mientras que los mayores de 18 años deben contar con la tercera dosis.

La doctora recordó que se debe presentar el carnet de vacunación durante el traslado, ya sea vía aérea o terrestre.

Asimismo, señaló que, si se va a visitar la región amazónica del país o alguna zona tropical en el exterior, es importante tomar en cuenta la aplicación de otras vacunas para prevenir enfermedades, como la fiebre amarilla, la cual se debe colocar 10 días antes de realizar el viaje. Así como la de la influenza, debido al alto contagio que se da de este virus durante el invierno.

Foto: Andina.

2. Descartar el covid-19:

La vocera de Pulso Salud sugirió realizar una prueba de descarte al retorno del viaje, ya sea molecular o de antígeno, principalmente si se vive con personas vulnerables, a fin de evitar eventuales contagios que pongan en riesgo la salud de miembros de la familia. Asimismo, sostuvo que es recomendable hacer estas pruebas en lugares autorizadas con la finalidad de obtener un diagnóstico preciso y de calidad.

El Perú entró en la cuarta ola de contagios por COVID-19 desde el mes pasado. Foto: Andina

3. Mantener las medidas para prevenir el coronavirus:

La especialista resaltó la importancia de continuar con las medidas ya conocidas como mantener el distanciamiento social en espacios cerrados así como evitar los lugares aglomerados y con poca ventilación. Además, no se debe olvidar el uso de doble mascarilla o una KN95 y el correcto lavado de manos.

Asimismo, Alessandra Dulanto enfatizó que es responsabilidad de las personas no viajar de presentar algún síntoma compatible con alguna enfermedad y mantener la cuarentena recomendada por las entidades de salud. “Lo ideal es no viajar si se tiene algún síntoma de COVID-19 o resfriado, si aún no tienes una prueba con resultado negativo, si tuviste contacto con algún caso positivo y, por supuesto, si tenemos confirmación de tener el virus activo”, expresó.

(Foto: Matias Arbotto)

TERCERA DOSIS PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Recientemente, el Ministerio de Salud informó a la ciudadanía que las niñas y los niños de 5 a 11 años que recibieron la segunda aplicación ya pueden recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Esta solo será aplicada después de 5 meses de la segunda dosis y bajo la autorización de un familiar.

En tanto, este jueves 28 y viernes 29 de julio, la atención en los vacunatorios de Lima y Callao será con normalidad, a fin de que más peruanos sigan cumpliendo con sus esquemas de inmunizaciones.

Menores de 5 a 11 años pueden recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. FOTO: Andina

