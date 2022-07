Adolfo Aguilar y Daniel René: Un amor que se mantuvo oculto por más de 5 años

Adolfo Aguilar y Daniel René mantuvieron una relación. (Foto: Composición)

Adolfo Aguilar y Daniel René mantuvieron una larga relación amorosa que terminó por una infidelidad. La pareja nunca había revelado que tenían un romance y por el contrario lo mantuvieron en secreto cuando ambos vivían en los Estados Unidos.

Hace unos meses, cuando el conductor de Yo Soy hizo pública su homosexualidad en el programa Amor y Fuego, confesó que tuvo una larga relación con un conocido cantante. Pese a ello, no quiso revelar el nombre. Pasó un tiempo para que Rodrigo González y Gigi Mitre contaran que se trató de Daniel René, el exintegrante de Menudo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Cristopher Gianotti, el conductor de televisión confesó que sí tuvo una relación con el exintegrante de MDO. Incluso, se animó a revelar que estuvieron por casi 5 años y tiene grandes recuerdos de ello.

“Soy de relaciones largas. Con René estuve casi 5 años, una relación hermosa, linda. Un tipo maravilloso, talentosísimo, además es conductor del programa La Noche que lo graba en México y se ve en Estados Unidos en diferido. Además, es conductor de un programa muy popular de HBO que es hecho para los Grammy, entrevista a todos los ganadores de los Grammy”, señaló.

Adolfo Aguilar recuerda su romance con Daniel René, ex Menudo | VIDEO: Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.

Por otro lado, aseguró que si tiene comunicación con su expareja. Aclaró que tras terminar su relación se alejaron un poco pero que, con el paso del tiempo, lograron transformar su amor en un cario de amigos que aún perdura con el tiempo.

“Claro que sí tengo comunicación con él. Yo cuando me enfrasco en una relación creo que es para siempre. Si yo termino esta relación y esta persona realmente no me ha hecho nada o no ha pasado anda grave, quisiera que esté en mi vida para siempre también”, sentenció.

RENÉ CONNFESÓ SU RELACIÓN

Recientemente, el cantante dio una entrevista en la que habló de su vida personal. En sus declaraciones, confesó que le fue muy complicado tener una doble vida debido a que no exponía su verdadera orientación sexual.

Por ello, es que incluso tuvo una relación heterosexual, pero luego terminó enamorado de Adolfo Aguilar. Con el también director de cine logró entablar un romance de varios años y señaló que fue la primera persona de la que se enamoró de verdad.

“Me enamoré por primera vez con un peruano, presentador de televisión Adolfo Aguilar casi 6 años. Igual, durante una relación muy bella, no me supe amar ni aceptar a mí mismo”, dijo Daniel René.

Daniel René, ex Menudo, confirma que tuvo un romance con Adolfo Aguilar. (VIDEO: YouTube)

¿TERMINARON POR UNA INFIDELIDAD?

En la misma entrevista con Cristopher Gianotti, el presentador Adolfo Aguilar reveló que fue infiel a una de sus parejas. Especificó que se trató de su última relación de más de 5 años, pero no confirmó el nombre de la persona.

Pese a ello, señaló que tuvo una mala actuación con la persona que quería y que, pese a que lo perdonó, no logró concretarse el amor que se juraban tener. Es por ello que, de acuerdo a los datos todo parece indicar que estaría hablando de su relación con Daniel René.

“Sí fui infiel y de hecho por eso terminó mi última relación de 5 años. Y me dejó. Fue por la baja autoestima, necesita alaguna aprobación por algo. De esto estoy muy arrepentido, pero no es una cosa que yo pudiera controlar en ese momento. Sufrí mucho porque estaba super enamorado, pero no podía cómo no sacar los pies del plato. Me perdonó, pero volví a hacerlo”, finalizó.

Adolfo Aguilar confiesa que fue infiel a una de sus parejas. (Video: YouTube)

