Metropolitano: protestas, indignación y todo lo que ha generado el alza de sus tarifas en los pasajes

Desde que se dio a conocer que a partir del 16 de julio la tarifa del Metropolitano se incrementaría, son muchas personas las que han salido a protestar en las diversas estaciones que tienen estas unidades de transporte público. Incluso, varios usuarios aseguran que la medida no justifica porque no se ha mejorado en brindar un buen servicio a la comunidad y que cada día están más expuestos por la gran cantidad de personas que deben usar estos buses.

Hace unos días, un equipo de RPP Noticias llegó hasta la estación Naranjal, en donde un grupo de usuarios inició una protesta ante los nuevos precios que se han elevado.

Una mujer señaló, por ejemplo, que no hay una cantidad suficiente de buses, hecho que se hace evidente sobre todo en horas punta, cuando se forman largas colas en las estaciones y se debe esperar entre 20 hasta 40 minutos para poder ingresar y obtener un asiento para sentarse.

“Lastimosamente, tenemos que seguir (pagando), aunque nos quedemos sin dinero. Falta más ómnibus, porque las colas son muy largas. Nos demoramos más en hacer cola que en llegar al destino. Tenemos que esperar mucho para poder ir sentados”, sostuvo.

Otro grupo de manifestantes señaló que existen pocas máquinas para recargar tarjetas y que esto genera largas colas porque además el sistema es lento. Indicaron que en la Estación Naranjal, una de las principales en brindar este servicio, la mayoría de ellas están inoperativas.

“Me parece exagerado (el alza de precios), porque de un momento a otro te avisan del alza del pasaje. Toda alza es inesperada, no estaba pensada; pero ni modo. Tenemos que acceder a eso porque no nos queda de otra, tenemos que movilizarnos para llegar a nuestros trabajos”, señaló un joven.

“Ha visto cómo la mayoría (de máquinas) para recargar están fallando. ¿Cómo pueden alzar el pasaje cuando la calidad del servicio es pésima?”, añadió.

Alza de precios en el Metropolitano golpea los bolsillos

Durante diversas transmisiones que se han recogido sobre el sentir de los usuarios del Metropolitano, muchos de ellos aseguran que el actual precio de S/ 3.50 es un duro golpe a los bolsillos, sobre todo porque la mayoría que usa este servicio son personas de medias condiciones.

“Es muy caro, mucho, tres soles nomás hubieran subido a lo mucho. Me afecta económicamente. Ahora voy a gastar diez soles prácticamente a diario. No sé qué haré, más pobre me volveré. Ya no alcanza la plata”, refirió una mujer, visiblemente incómoda.

“Somos ciudadanos de a pie, que ganamos día a día nuestro sueldo, ganamos sueldo mínimo. Son siete soles ida y vuelta a mi trabajo, al mes son más de 200 soles porque adicional debo tomar un mototaxi. Antes gastaba menos”, reclamó un señor.

Siguen las protestas tras el alza de los pasajes en el Metropolitano

El último lunes, en horas de la noche, diversos clientes que hacen uso del Metropolitano decidieron nuevamente protestar en la Estación Naranjal ante el alza de precios de los pasajes. Con banderolas, carteles y silbatos dieron a conocer su molestia e indignación tras esta medida.

Isabel Cortez envió oficio al MTC exigiendo que pasajes del Metropolitano bajen

La congresista Isabel Cortez decidió enviar un oficio al ministerio de Transporte y Comunicaciones dirigido a Juan Barranzuela para pedir pronta solución ante el incremento del precio de los pasajes del Metropolitano.

“Me dirijo a usted para expresar mi malestar y el de la población respecto al alza de precios del Metropolitano, siendo este un sistema de transporte público que debería estar al alcance de todos los peruanos, algo que se estaría vulnerando con esta subida de precio, a todas luces injustificada”, se lee en el documento.

Isabel Cortez asegura que personas desconocidas se asoman a su casa en moto lineal. Foto: Andina

En ese mismo contexto, la congresista señaló que los buses del Metropolitano utilizan GNV (gas natural vehicular), además de que no han mejorado en el servicio que brindan a la ciudadanía.

“El Metropolitano viene recibiendo subvención del Estado, usa GNV, tiene un carril exclusivo; es decir, no tiene competencia. Y lo que agrava más, brinda un pésimo servicio que lo sabemos de primera mano, quienes somos usuarios”, prosigue la misiva.

Antes de culminar, la legisladora exigió que se evalúe urgente la renegociación del contrato y que no se permita el encarecimiento de la tarifa.

“Solicito no permitir que se efectúe, en la brevedad de lo posible, esta alza de precios por vulnerar el derecho a un transporte público al alcance de todos los peruanos y, por lo tanto, ser discriminador”, añade.

Precios actualizados del Metropolitano

Respecto a lo mencionado, la tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Troncal S/ 3.20

Alimentador S/ 1.50

Alimentador – Troncal S/ 3.50

Troncal – Alimentador S/ 3.50

Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 3.50

VIDEO RECOMENDADO

Metropolitano: Pasajeros rechazan aumento de pasaje de hasta S/ 3.50 que rige desde ese sábado

SEGUIR LEYENDO