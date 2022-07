Metropolitano: Usuarios rechazan aumento de pasaje hasta S/ 3.50 que rige desde hoy

El pasaje subió desde este sábado. | Foto: Agencia Andina

Desde este sábado 16 de julio se aplica un incremento considerable del precio del pasaje del Metropolitano, cuyo servicio troncal cuesta ahora S/ 3.20, mientras que si se suman los alimentadores el costo es de S/ 3.50. El aumento generó un gran malestar entre los pasajeros que si antes gastaban S/ 5 por el uso de este servicio (ida y vuelta), ahora deben gastar S/ 7, esto sumado a otros medios de transportes (buses o mototaxis) que debe pagar para llegar a su destino.

En la estación Naranjal, la medida sorprendió a muchos usuarios que no se habían enterado de la medida. Algunos que tenían en sus tarjetas solo S/ 2.50 de saldo, al darse cuenta que los torniquetes rechazaban su ingreso, se vieron obligados a hacer recargas para completar sus pasajes. “Antes hasta me iba con cinco soles, ahora son dos soles más”, manifestó una usuaria a Latina Noticias.

Los reclamos de los usuarios también consideraron que el aumento era injustificado ya que, según mencionaron, el servicio que brinda el Metropolitano está lejos de ser óptimo —por las colas y aglomeraciones— y porque los buses utilizan gas natural el cual no ha registrado incrementos como otros tipos de combustible.

“Solo nos comunicaron desde ayer con un panel nomás. No me parece. Nosotros vamos parados y apretados, las colas son inmensas. Me parece muy injusto”, señaló otro pasajero al mismo medio.

MOTIVOS DEL ALZA

El Sistema de Corredores de Alta Capacidad Cosac I – Metropolitano indicó que esta alza responde a los cambios producidos en el país en los últimos años, como el aumento de la inflación, la subida del costo de vida, la variación en el tipo de cambio, entre otros. Igualmente, detallaron que otra de las razones son los efectos negativos provocados por la pandemia del COVID-19.

“El reajuste en el tarifario permitirá continuar con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo de calidad, que moviliza a miles de ciudadanos a lo largo de 12 distritos, desde Comas hasta Villa El Salvador”, señaló el consorcio coordinador.

CONOCE LOS NUEVOS PRECIOS

Tarifa actualizada

Respecto a lo mencionado, la tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Troncal S/ 3.20

Alimentador S/ 1.50

Alimentador – Troncal S/ 3.50

Troncal – Alimentador S/ 3.50

Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 3.50

Promociones para escolares y universitarios

El servicio de transporte brindará promociones hasta el 31 de diciembre del presente año para universitarios y escolares de Lunes a Domingo en el marco del retorno a clases presenciales:

Troncal S/ 1.25

Alimentador S/ 0.50

Alimentador – Troncal S/ 1.25

Troncal – Alimentador S/ 1.25

Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 1.25

Rutas alimentadoras

Para las rutas alimentadores cortas en Tarifa General, la promoción será de S/ 1 en las siguientes rutas:

Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Promociones en Tarifa General para domingos y feriados

Por último, el Metropolitano mencionó que también hay promociones para domingos y feriados en Tarifa General

Alimentador – Troncal S/ 3.20

Troncal - Alimentador S/ 3.20

Alimentador - Troncal - Alimentador S/ 3.20

