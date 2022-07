¿Cuánto costará el pasaje en el Metropolitano y otros servicios de este medio de transporte?

Metropolitano anunció nueva alza de pasajes desde el 16 de julio de 2022

El anuncio del alza en el precio de los pasajes del Metropolitano y otros servicios de este servicio de transporte cayó como ‘baldazo de agua fría’ en los usuarios, quienes no dudaron en reclamar por este incremento que afecta directamente su economía. El Sistema de Corredores de Alta Capacidad Cosac I – Metropolitano indicó que la nueva tarifa entrará en vigencia desde el sábado 16 de julio.

Esta alza responde a los cambios producidos en el país en los últimos años, como el aumento de la inflación, la subida del costo de vida, la variación en el tipo de cambio, entre otros. Igualmente, detallaron que otra de las razones son los efectos negativos provocados por la pandemia del covid-19.

“El reajuste en el tarifario permitirá continuar con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo de calidad, que moviliza a miles de ciudadanos a lo largo de 12 distritos, desde Comas hasta Villa El Salvador”, señaló el consorcio coordinador.

La tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

1. Servicio Integrado (Alimentador-Troncal-Alimentador): S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos).

2. Servicio Alimentador (Rutas Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Collique, Carabayllo, Tungasuca, Santo Domingo): S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos).

3. Servicio Troncal: S/3.20 (tres soles con veinte céntimos).

4. Servicio Rutas Alimentadoras Cortas (Rutas: Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaúnde, América, Cedros de Villa y Próceres): No hay variación.

5. Tarifa Preferencial para Escolares y Universitarios de Lunes a Domingo y Feriados: No hay variación.

NO VARIARÁ TARIFA PARA ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS

La nueva tarifa del Metropolitano no afecta la tarifa Alimentador y la tarifa Preferencial para Universitarios y Escolares, los cuales no tendrán variación hasta diciembre y se mantienen en S/. 1.25 para la Troncal e Integrada y en S/. 0.50 en el Alimentador.

Asimismo, la tarifa de las Rutas Alimentadoras Cortas continuará siendo de S/ 1.00 hasta el 31 de diciembre de este año.

El Sistema de Corredores de Alta Capacidad Cosac I – Metropolitano indicó además que el reajuste tarifario se da luego de 12 años de funcionamiento del sistema y a 8 años desde la última actualización.

USUARIOS SE QUEJAN

El anuncio del alza en el precio del pasaje en el Metropolitano provocó inmediatamente quejas de los usuarios de este medio de transporte masivo y reclamaron que este incremento no condice al servicio que brinda.

“Todo sube! usan has no usan gasolina! Cuántos millones se llevan al año! Si hubiera mejoras en el servicio, la calidad, la atención, la comodidad de viajar y no hacer grandes colas lo entendería. Pero hoy en día las personas sufren el alza de todo y ganan lo mismo”, reclamó una usuaria.

Asimismo, otro usuario dijo: “un poco de conciencia. Ahora tomaré bus, el pasaje está casi igual. Qué lástima! Porque para mí es un poco más seguro que el transporte público, por eso lo usaba”.

Otro agregó: “sube los pasajes en el Metropolitano. Desde este 16 de julio costarán S/3.20 (solo troncal) y S/3.50 la tarifa integrada (troncal más alimentador). ¡Carísimo! Con este precio, va a ser un lujo tomar este servicio”.

“Hasta ahora, ningún político serio está hablando de este abuso para el usuario del Metropolitano. No podemos permitir que suban los pasajes, porque afecta nuestra economía familiar”, detalló otro desde la estación de Naranjal.

