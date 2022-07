María del Carmen Alva defiende la condecoración a Manuel Merino: “A mí también me darán mi medalla”

María del Carmen Alva habla sobre la condecoración a Manuel Merino.

María del Carmen Alva, la saliente presidenta del Congreso de la República, dio una entrevista a RPP Noticias donde explicó la reciente condecoración a Manuel Merino, Pedro Olaechea, Luis Galarreta, y otros personajes, lo que generó una serie de críticas.

Alva explica que dejó para el final de su gestión los temas administrativos protocolares, y uno de ellos era poner los cuadros de los expresidentes del Congreso, entre ellos Daniel Salaverry y Merino. Esta ceremonia se llevó a cabo días atrás. Pero la semana pasada, se produjo otro homenaje en el que estuvo involucrado el acciopopulista. Allí se le vio a Alva entregando medallas a su correligionario.

“El consejo de medallas puede dar algunas condecoraciones, propuestos por los miembros del consejo de la medalla. Se aprobó y se dio las condecoraciones. Pero hay que separar las condecoraciones al embajador de Marruecos, a Kauffmann, a Julio Velarde, que son por su trayectoria profesional”, aseveró.

Agregó que, en cambio, la medalla que se les otorgó a los tres presidentes del Congreso (Merino, Olaechea y Galarreta) es ya una costumbre en el Parlamento. “Es la medalla del Congreso por ser presidentes, no si hizo una buena y mala gestión. No tiene nada que ver si fue presidente por cinco días. Eran tres presidentes que no tenían su medalla y se aprovechó esa ceremonia para darle [la condecoración] a esos tres presidentes”, dijo.

Manuel Merino fue condecorado con la medalla de honor del Congreso. VIDEO: Latina

Si bien señaló que es una costumbre condecorar a los expresidentes por el periodo correspondiente, Alva no explicó por qué entonces no se volvió a dar una medalla a Salaverry o a su antecesora en el cargo, Mirtha Vásquez, o el mismo Francisco Sagasti o Luis Valdez. “No confundamos, nadie está condecorando por la labor excepcional o por algo específico. A mí también me darán mi medalla”, precisó.

La polémica de la premiación se debía en específico a Merino, quien fue presidente de la República por cinco días, y que tuvo que renunciar debido a las masivas protestas que dejaron dos muertos.

En declaraciones a canal N, Alva dio su parecer y dijo que Merino asumió constitucionalmente cuando le correspondía: “Eso es totalmente legal como luego lo aceptó Sagasti”.

La titular del Parlamento insistió que era una ceremonia formal. “No sé qué cosa ha estado sacando la prensa. Decían que no era el momento oportuno para condecoraciones, pero quiero aclarar que nunca hay momento oportuno. Sí puedo decir que yo cumplo con todas las formalidades” , aseguró.

RELACIÓN CON LA PRENSA

María del Carmen Alva también habló sobre su relación con la prensa y dijo que el mote de ‘Malcricarmen’ se debe a que tiene un carácter fuerte, pero negó ser malcriada. “Si una mujer tiene carácter es malcriada, y si un hombre tiene carácter, es un líder”.

Sobre sus roces con la prensa. “La prensa me ha puesto Malcricarmen y no sé por qué hasta el día de hoy” , dijo.

Recordó también las exigencias del periodismo para poder volver a hacer coberturas al interior del Palacio Legislativo. “Para que la prensa ingrese al congreso, yo he tratado de ser lo más rápida posible. Estuvimos conversando hoy este tema con algunos representantes de la prensa. Desde el inicio dije que en mayo se reabriría la Sala Porras, lo dije delante del Decano del Colegio de Periodistas, vamos a arreglar la sala, para que entren lo antes posible. El 30 de mayo ingresaron”.

SEGUIR LEYENDO: