María del Carmen Alva responde a críticas por condecoración a Manuel Merino: “es un tema protocolar”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Foto: Congreso

Luego de una avalancha de críticas en redes sociales, la presidente del Congreso de la República, María del Carmen Alva, dio su declaración sobre la condecoración a los expresidentes del Poder Legislativo: Manuel Merino, Luis Galarreta y Pedro Olaechea. Alva señaló que solo se trató de un “acto protocolar”.

Como se recuerda, el pasado 21 de julio en las instalaciones de los Salones de la Presidencia del Palacio Legislativo, se convocó a la prensa para presenciar el evento nombrado como “Condecoración a Personalidades”. Aquel día, Manuel Merino, Pedro Olaechea y Luis Galarreta recibieron una Medalla de Honor.

Tras darse a conocer este hecho, usuarios en redes sociales salieron a rechazar este reconocimiento que se le dio al también expresidente de la República, Merino de Lama, quien es acusado de golpista tras la vacancia de Martín Vizcarra, y además es señalado como uno de los responsables de las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante una masiva manifestación contra su asunción.

¿QUÉ DIJO MARÍA DEL CARMEN ALVA?

“ La condecoración no ha sido a Manuel Merino porque fue presidente o por lo que hizo, no . Son tres expresidentes del Congreso que se condecoran. A todos los expresidente del Congreso se les pone su cuadro […] Y luego, lo que sigue, porque yo lo que he dejado para la última semana, son los temas administrativos, era a los expresidentes entregarle la medalla. A ellos se le cuelga sus cuadros que le dibujan y se le da una medalla. Es un tema protocolar, por eso (es) que han estado estos tres expresidentes”, explicó Alva ante la prensa el último sábado 23 de julio.

Agregado a ello, resaltó que dicho evento se realizó en una “ceremonia pequeña con su familia”.

Recordemos que este es en uno de los últimos actos públicos de María del Carmen Alva como presidenta del Legislativo, debido a que en los próximos días se nombrará a una nueva mesa directiva.

¿QUÉ DIJO MANUEL MERINO SOBRE SU CONDECORACIÓN?

Cuando recibió la condecoración, Merino agradeció a Dios por la oportunidad, pero también lanzó una advertencia a los congresistas. “Hay gente interesada en debilitar el Congreso, quieren debilitarlo. Hay gente pagada”, manifestó el exmandatario.

Manuel Merino fue condecorado con la medalla de honor del Congreso. VIDEO: Latina

LISTA DE CONDECORADOS POR MARÍA DEL CARMEN ALVA

Estos son los nueve personajes que recibieron la distinción del Congreso de la República de manos de María del Carmen Alva.

♦ Amin Chaoudri, embajador del Reino de Marruecos

♦ Alexander Grobman Tversqui, académico y científico

♦ Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva

♦ Federico Kauffmann Doig, historiador, arqueólogo y antropólogo

♦ Uriel García Cáceres, científico, médico y político

♦ Víctor Raúl Cánepa Llanos, inventor, emprendedor, motivador y docente

♦ Luis Fernando Galarreta Velarde, expresidente del Congreso de la República

♦ Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, expresidente del Congreso de la República

♦ Manuel Arturo Merino de Lama, expresidente del Congreso de la República

Cabe recordar que, el también médico Uriel García Cáceres envió una carta a Maricarmen Alva asegurando que le es necesario declinar de ese honor.

“Agradezco que su despacho haya decidido incluirme en la relación de personalidades merecedoras de la condecoración que usted [María del Carmen Alva] y el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República otorgan, en vísperas del término de sus funciones y de nuestro aniversario patrio”, se lee en la misiva.

DATO

- Ante la avalancha de críticas por la condecoración del Congreso de la República a Manuel Merino de Lama, el aún vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, arguyó que la distinción fue otorgada por acuerdo mayoritario de la comisión encargada de estos temas.

