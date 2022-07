María del Carmen Alva y su reacción a las cuatro listas que postulan a la Mesa Directiva: “No entiendo qué ha pasado”

María del Carmen Alva en entrevista a Canal N.

María del Carmen Alva le dijo adiós a la presidencia del Congreso de la república con una entrevista en la que recordó los momentos más cuestionados de su gestión, así como el difícil momento que enfrenta el Poder Legislativo en la búsqueda de su sucesor. Alva destacó que se trata de un hecho insólito que sean cuatro las listas que se encuentran postulando, así como la conformación de estas.

La aparición de Ilich López de Acción Popular junto a Esdras Medina de Renovación Popular y Waldemar Cerrón de Perú Libre no ha sido del agrado de María del Carmen Alva. “Él sabe lo que yo pienso. Acción Popular no es de izquierda”, aseguró para luego asegurar que respetará el acuerdo que le permitió asumir la presidencia del Congreso. Este suponía el apoyo a una de las bancadas que integraron la lista con la que se postuló hace un año.

En ese caso, Alva ha dicho que votará por la lista presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso. “Por principio no voy a irme a otra bancada con un candidato que no me representa. Todas las bancadas se han partido. La verdad, no entiendo qué ha pasado. Me da pena que hayan cuatro listas. Esto ha sorprendido a los mismos voceros de las bancadas. Son problemas internos que nadie podía avizorar”, agregó.

RELACIÓN CON EL EJECUTIVO

Alva resaltó que durante los primeros meses en el poder, el Ejecutivo ha difundido un mensaje en el que señala al Congreso de obstruccionista, pero Alva asegura que esto no es cierto señalando que “siempre le hemos dado los votos de confianza. No puede decir que nosotros hemos estado petardeando, mas bien ha sido al revés. Solo hemos escuchado mensajes de cierre del Congreso y cambio de Constitución”.

María del Carmen Alva hace un repaso de su paso por la presidencia del Congreso.

La saliente presidenta del Congreso señaló que Pedro Castillo nunca la ha llamado para conversar y que han sido pocas las veces en las que ha podido intercambiar diálogo con el mandatario. “El presidente tampoco ha sido muy dialogante o conversador. Cada vez que me encuentro con él soy muy cordial”, aseguró. Sin embargo, aseguró que ha tenido la oportunidad de decirle al presidente que renuncie por el bien del país.

“Hoy, por supuesto”, respondió Alva al ser consultada si votaría por la vacancia presidencial, pero señaló que el mandatario no será retirado del cargo por esta vía pues tiene los votos de la izquierda que lo defienden. La presidenta del Congreso considera que la suspensión es el camino que se deberá seguir para poner fin al gobierno de Pedro Castillo y permitir que la vicepresidenta asuma las riendas del país.

PASO POR LA MESA DIRECTIVA

María del Carmen Alva reconoce que el Congreso que ha dirigido ha sido uno muy fragmentado, pero que se ha “puesto de acuerdo en la mayoría de proyectos de ley que han sido aprobados por unanimidad”. Para ella el mayor logro ha sido la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como el inicio de un proceso para la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

“Hubiera culminado si no hubiera gente que no quiere que se elija al Defensor”, aseguró Alva para luego señalar a la propia defensora interina de querer permanecer en el cargo “por varios años”. Asimismo, negó que se haya trabajado con poca transparencia y aseguró que la presencia de los periodistas en las instalaciones del Parlamento fue un tema atendido con la velocidad adecuada.

