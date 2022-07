María del Carmen Alva justificó errores del Congreso por “falta de experiencia”

(Andina)

María del Carmen Alva reconoció que todos los errores que cometió durante su gestión como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso se debieron que recién estaba aprendiendo y que espera que sus equivocaciones sirvan de ejemplo para la nueva legislación del periodo 2022-2023 no los vuelva a cometer.

En ese sentido, la militante de Acción Popular negó que todo lo realizado durante su gestión hayan sido acciones ‘tibias’, pues era un Congreso nuevo post Covid.

“No creo que haya sido tibio. Hay que tener en cuenta que, efectivamente, somos un Congreso nuevo, y que tuvo que instalarse después de un Congreso de covid, un Congreso cerrado”, expresó la parlamentaria a los medios de prensa.

De igual manera, María del Carmen Alva dijo nada de todo lo malo de lo que se la acusa ha pasado en el Parlamento si es que los legisladores entrantes hubieran tenido la experiencia respectiva.

“El tema acá es la experiencia. Efectivamente, ha sido un gran error lo del tema de la no reelección de los congresistas. Si hay algo importante acá, es la práctica parlamentaria y la experiencia. Eso es lo que suma”, señaló la congresista.

De esta manera, la accionpopulista trató de justificar el hecho de que durante su gestión se hayan aprobado tantos proyectos de ley para hacer posible la reelección de congresistas a pesar que la idea ya ha sido rechazado en consulta popular en el 2018.

Alva Prieto sostuvo que, justamente, sus colegas recién estaban aprendiendo cómo se debía llevar la gestión de una parlamentario.

“Yo creo que ahora ya no hay excusas. La mayoría ya aprendió, ya se asesoró bien, y este año que viene esa experiencia y esa diferencia debe notarse en todos los congresistas”, indicó.

Pese a que ella misma fue muy dura con el presidente de la República, Pedro Castillo, cuando uso el tema de su inexperiencia (dijo que nadie lo había formado para el cargo).

“Yo nunca pasé por una luna de miel, como se ha dado en los demás gobiernos... Nunca me formé para político. No fui entrenado para ser presidente”, dijo en enero de este año en una entrevista con la cadena CNN en español.

PURO PROTOCOLO

Con relación a la condecoración al expresidente del facto Manuel Merino, María del Carmen Alva dijo que este hecho simplemente se trató de un acto protocolar

Cabe recordar que el último 21 de julio, en los Salones de la Presidencia del Palacio Legislativo, se condecoró a los expresidentes del Parlamento Manuel Merino, Pedro Olaechea y Luis Galarreta con una Medalla de Honor.

“La condecoración no ha sido a Manuel Merino porque fue presidente o por lo que hizo, no. Son tres expresidentes del Congreso que se condecoran. A todos los expresidente del Congreso se les pone su cuadro […] Y luego, lo que sigue, porque yo lo que he dejado para la última semana, son los temas administrativos, era a los expresidentes entregarle la medalla. A ellos se le cuelga sus cuadros que le dibujan y se le da una medalla. Es un tema protocolar, por eso (es) que han estado estos tres expresidentes”, explicó Alva ante la prensa ayer sábado 23 de julio.

