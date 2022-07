Laszlo Kovacs muestra los singulares aros de matrimonio que tiene con su esposa Mili Asalde

Laszlo y Mili muestran sus aros de matrimonio. Foto: composición.

El actor de la serie Al Fondo Hay Sitio se encuentra muy feliz ya que está disfrutando de su luna de miel en las playas de Punta Sal junto a su reciente esposa Mili Asalde.

El actor compartió un video corto, pero bastante simbólico, con sus casi 84 mil seguidores en su cuenta de instagram, se trata de las grabaciones singulares que llevan sus aros de matrimonio.

Y es que la mayoría graba en sus anillos la fecha de su matrimonio, sus apellidos y otros algunos mensajes de amor. Pero Laszlo y Mili decidieron colocar palabras muy singulares, tales como:

El aro de Laszlo lleva inscrito: “De María del Milagro”, nombre completo de su hermosa esposa. Y el de Mili lleva grabado: “De Laszlo”.

El aro de matrimonio de Laszlo Kovacs. Foto: Captura del Instagram.

El aro de matrimonio de Mili Asalde. Foto: Captura del Instagram.

Laszlo Kovacs compartió este post con un mensaje que dice “Compartiendo el secreto de nuestros aros” y su corto tiene el fondo musical de la canción ‘Can’t help falling in love’, demostrando todo el amor que siente por su compañera de vida.

Laszlo Kovacs compartió lo que dicen sus aros de matrimonio. Video: Instagram.

Los felices esposos se encuentran en Punta Sal desde el lunes y pasarán cuatro días de luna de miel. Cabe indicar que el actor aprovechó estas fechas de Fiestas Patrias para no estar muy ausente de las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, donde interpreta a Tito.

Se encuentran hospedados en un lujoso hotel de Punta Sal, el cual los recibió con una romántica decoración. “Bienvenidos Milagros y Laszlo. De parte de todo nuestro equipo les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, y disfruten de su luna de miel en Punta Sal” , se puede leer en el mensaje que les dejaron.

El cuarto tiene vista a la playa, además de un cálido panorama. Un momento de paz y relajo que estamos seguros que lo disfrutarán.

Laszlo Kovacs se casó este sábado 23 de julio. (Foto: Composición)

En una reciente entrevista con Infobae, Laszlo Kovacs expresó su deseo de cumplir con el siguiente paso, la boda religiosa . Sin embargo, señaló que tendrá que esperar un poco, pues tiene intención de que ésta se realice en Chiclayo.

“Todavía no hay fecha para la boda religiosa. Nos encantaría que sea el próximo año, pero depende de muchas cosas. Mi novia es de Chiclayo y nos gustaría que sea en Chiclayo, pero ahorita la ciudad tiene unos temas que la vuelve un poco difícil para planear una boda ahí, pero esperemos que pronto se den las condiciones para hacer un evento grande bonito y con muchísimos invitados” , indicó el actor de la teleserie.

DETALLES DE SU MATRIMONIO

Laszlo y Mili se casaron por civil, el último sábado 23 de julio en una ceremonia privada en la Municipalidad de Miraflores, mientras que la recepción fue en el Club Regatas de Lima en San Isidro. Uno de los detalles que llamó la atención en esta pareja fue el vestuario que llevaron. Por su parte, el artista apareció con el clásico terno negro y corbata michi del mismo color, mientras que su esposa apareció con un estilo muy diferente y dejó de lado el vestido de novia.

Aunque si llevó un atuendo blanco, ella apostó por un enterizo que evidenciaba mucha más comodidad y así lo explicó cuando fue consultada por la razón de este look. “La verdad soy amante de lo sencillo de lo elegante, he querido realmente ponerme este outfit que me siento muy cómoda”, sentenció.

Por su parte, el actor de Al Fondo Hay Sitio comentó que fue muy emocionante dar este paso para su nueva vida en pareja. Incluso, confesó que se quebró al dar el sí en la Municipalidad. “Fue muy emocionante, yo me quebré y lloré. Estamos muy emocionados, muy contentos, ha sido una energía pura de verdad”, agregó emocionado.

En la ceremonia y fiesta estuvieron presenten el destacado actor Gustavo Bueno, quien fue su testigo de boda y Magdyel Ugaz; su gran amiga, además la considera como parte de su familia.

Tras casarse, el artista no dudó en dedicarle unas palabras a su hoy esposa. “Soy el hombre más afortunado del mundo. ¡Gracias esposa mía!”, escribió este domingo 24 de julio en su red social.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se dieron el sí este 23 de julio y lo celebró en el Real Club de Lima. (Foto: Daniel Ysidro)

SEGUIR LEYENDO: