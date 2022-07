Mili Asalde, esposa de Laszlo Kovacs, explica por qué no usó vestido en su boda y prefirió llevar pantalón

Mili Asalde habla de su look de matrimonio.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se han convertido en la pareja del momento. La pareja sorprendió con su rápido matrimonio, luego de que se comprometieran en marzo de este año. Sin embargo, este sábado 23 de julio se dieron el sí en una ceremonia privada.

Pero, uno de los detalles que ha llamado la atención en esta pareja fue el vestuario que llevaron. Por su parte, Laszlo Kovacs apareció con el clásico terno y corbata michi mientras que su esposa apareció con un estilo muy diferente y dejó de lado el vestido de novia.

Aunque si llevó un atuendo blanco, ella apostó por un enterizo que evidenciaba mucha más comodidad y así lo explicó cuando fue consultada por la razón de este look. “La verdad soy amante de lo sencillo de lo elegante, he querido realmente ponerme este outfit que me siento muy cómoda”, sentenció.

Mili Asalde, esposa de Laszlo Kovacs explica por qué no usó vestido en su boda. (Video: América TV)

Por su parte, el actor de Al Fondo Hay Sitio comentó que fue muy emocionante dar este paso para su nueva vida en pareja. Incluso, confesó que se quebró al dar el sí en la Municipalidad. “Fue muy emocionante, yo me quebré y lloré. Estamos muy emocionados, muy contentos, ha sido una energía pura de verdad”, agregó emocionado.

LASZLO ASEGURA QUE SE CASA PARA TODA LA VIDA

El reconocido actor se mostró muy contento con su matrimonio. En más de una oportunidad no ha dejado de mostrar el amor incondicional que tiene por su ahora esposa, Mili Asalde. Incluso, contó que ambos lograron consolidar su relación en medio de la pandemia.

En conversación con Infobae, días antes de su boda, Laszlo Kovacs señaló que ambos están muy enamorados y se casaron muy seguros de su amor. Incluso, considera que la edad de ambos los ayudaron a determinar la calidad de este romance.

“Nos estamos casando muy enamorados y sabemos que tenemos muchos puntos positivos y fuertes. Además, ya estamos maduritos (risas) y sabemos lo que queremos. Mientras que tengo amigos que van por su segundo matrimonio, para mí lo bueno es que tengo toda la determinación de que esto es para toda la vida. Obviamente nunca se sabe, pero estamos convencidos de lo que queremos y hacia dónde queremos llegar”, sentenció el intérprete de Tito.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se dieron el sí este 23 de julio y lo celebró en el Real Club de Lima. (Foto: Daniel Ysidro)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja tiene una historia muy peculiar. Mili Asalde y Laszlo Kovacs se conocieron en el año 2009, cuando el actor estaba en una de las giras de Al Fondo Hay Sitio. Allí y tras el estreno de la primera temporada, llegaron a Chiclayo y por la noche salió a una discoteca junto a Erick Elera.

En el local nocturno se vio por primera vez con Mili, pero la Joven no confiaba mucho en el popular ‘Tito’ y decidió no entablar una cercanía tan pronto. Pero, jamás imaginó que con el paso de los años podrían tener un romance que ahora terminó en el altar.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pasé divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.

