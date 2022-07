Nicola Porcella marca distancia de sus examigos de Perú: “Yo no olvido, de lejitos nomás”

Nicola Porcella se pronuncia en Instagram.

Nicola Porcella se encuentra radicando en México y busca hacer una carrera artística más grande en ese país. Desde que fue retirado de Esto es Guerra por sus diversos escándalos, ha intentado reiniciar su vida laboral en el país azteca, sin embargo esta vez sorprendió con un mensaje.

En más de una oportunidad, el chico reality ha dejado en claro que no desea volver a nuestro país debido a que siente que muchas personas le dieron la espalda cuando más apoyo necesitaba. Esta vez, usó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje.

En sus palabras, el excapitán de Las Cobras, explicó que luego de ser echado de Perú sintió la ausencia de varios amigos. Más de una persona que consideraba cercana ni siquiera preguntó cómo se encontraba, por ello hizo la aclaración que no olvida lo que le han hecho en tiempo pasado. Con ello, advirtió que no le interesa retomar ciertas amistades.

“Dicen que los amigos se ven en las malas y no en las buenas. Y es verdad, cuando estuve mal mis ‘amigos’ nunca me llamaron a ver si podía pagar el colegio de mi hijo, si podía pagar mi casa o si estaba bien. Jamás me dijeron: ‘Nicola, hay que buscar la forma de que vuelvas a trabajar’, sabiendo que me hago cargo de gran parte de mi familia”, señaló al inicio recordando lo que le había pasado.

Seguido, explicó que actualmente se encuentra en una mejor situación laboral en un país diferente al suyo, por eso se muestra feliz de sus logros. Por otro lado, señaló que no quiere volver a ser amigo de nadie que le haya dado la espalda.

“Hoy en día gracias a Dios me está volviendo a ir bien, con mucho trabajo y sacrificio lo estoy logrando. Tengo que agradecer lo que me pasó porque me abrió los ojos y me hizo ver que los verdaderos amigos son contados con los dedos de una mano. Ya a todos lo que se fueron y ahora quieren volver. Gracias, pero ahí nomas. Yo no perdono, ni olvido así que de lejitos estamos bien”, sentenció. Hasta el momento, se desconoce la razón de este mensaje.

NO QUIERE VOLVER A PERÚ

Hace unos días, Nicola Porcella abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y decidió responder algunas de las interrogantes de sus seguidores. Algunos de ellos le consultaron sobre sus deseos de volver al Perú, pero el chico reality lo negó rotundamente.

Uno de los usuarios de la red social le consultó si le gustaría regresar a nuestro país para trabajar en alguna telenovela. Como se recuerda, el fue parte de Ven Baila Quinceañera cuando era pareja de Angie Arizaga, sin embargo este rol le trajo un sinfín de críticas. Ante ello, aseguró que lo que busca es desarrollar la actuación, pero fuera del país.

“Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar (en Perú), pero la verdad es que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá. Así que no, me quedo por aquí”, señaló seguro el excapitán de lEsto es Guerra. Bastante convencido, descartó volver a trabajar en nuestro país.

