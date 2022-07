Laszlo Kovacs presume la habitación y lugar donde disfrutará su luna de miel con Mili Asalde

Laszlo Kovacs se casó este sábado 23 de julio. (Foto: Composición)

Laszlo Kovacs no duda en expresar su felicidad a través de las redes sociales. Tras su matrimonio con Mili Asalde, el actor de Al Fondo Hay Sitio no ha dudado en publicar cada detalle de su boda y de cómo y dónde pasará su luna de miel. Como se recuerda, la pareja se casó este sábado 23 de julio, en medio de una ceremonia privada donde asistieron familiares y amigos cercanos, entre ellos los actores Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno.

Este lunes, los felices esposos ya se encuentran en Punta Sal, lugar donde pasarán 4 días de luna de miel. Cabe indicar que el actor aprovechó estas fechas de Fiestas Patrias para no estar muy ausente de las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, donde interpreta a Tito.

En su última publicación vemos que Laszlo Kovacs y Mili se hospedaron en un lujoso hotel de Punta Sal, el cual los recibió con una romántica decoración. “Bienvenidos Milagros y Laszlo. De parte de todo nuestro equipo les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, y disfruten de su luna de miel en Punta Sal” , se puede leer en el mensaje que les dejaron.

El cuarto tiene vista a la playa, además de un cálido panorama. Un momento de paz y relajo que estamos seguros que lo disfrutarán.

En una reciente entrevista con Infobae, Laszlo Kovacs explicó que la producción de Al Fondo Hay Sitio tuvo mucha consideración con él, pues ha sabido entender los días que estará ausente debido a su luna de miel. Incluso, han adelantado algunas escenas para que no se note su falta.

“Yo soy precavido y responsable, avisé esto con bastante tiempo y he recibido todo el apoyo de la producción de AFHS, me he sentido muy querido por mis jefes a la hora de compartir esta noticia de que me caso. Ellos están muy contentos por mí, han sabido planificar las cosas para que no se vaya a sentir mi ausencia. Justo ha coincidido con estos días de descanso que nos dan por Fiestas Patrias y confío que no se va a sentir mi ausencia”, indicó.

