Greissy Ortega revela que recibía amenazas en Perú y explica por qué se fue a Estados Unidos

Greissy Ortega reapareció en televisión este lunes 25 de julio para hablar de su situación migratoria en Estados Unidos luego de cruzar la frontera con México de manera ilegal. La hermana de Milena Zárate estuvo en vivo en Amor y Fuego contando detalles de su ingreso a tierras norteamericanas.

Rodrigo González comenzó preguntándole sobre el riesgo que ha asumido para llevar a sus hijos pequeños al exponerlos a dicho viaje. Y es que, la colombiana fue blanco de críticas en redes sociales tras darse a conocer que entraría a E.E.U.U con sus 4 primogénitos, siendo la última una bebé de solo meses.

“Mis hijos siempre han estado resguardados, protegidos. Lastimosamente quizá mucha gente ve mal, pero yo nunca voy a poner en riesgo la vida de mis hijos. Prefiero arriesgarme yo, gracias a Dios mis hijos están muy bien”, aseguró Ortega.

Asimismo, Greissy Ortega contó que su familia nunca estuvo de acuerdo con que dejara Perú, pero se vio obligada a salir del país ya que su esposo Ítalo Villaseca empezó a recibir amenazas por su trabajo como fiscalizador de la Municipalidad de Lima y, posteriormente, ella y sus hijos sufrieron atentados que ponían en peligro su vida.

“Nadie sabe lo de nadie. Ítalo trabajaba en la Municipalidad de Lima, era fiscalizador, ya todo el mundo sabía quién era, empezó a recibir amenazas y por eso se fue. Todo le salpicó a la familia, todo el mundo sabía dónde vivía yo, comenzaron a tirarme piedras a la ventana, cosa que mi familia no sabía”, reveló.

Además, señaló que estuvo esperando que el padre de sus hijos la pidiera para que viva en U.S.A de manera legal, pero no pudo soportar que el proceso sea tan largo, pues estaba asustada con lo que le ocurría en Lima. Incluso, no quiso quedarse en Colombia para no preocupar a su madre.

“No quería decirlo porque no quería preocupar a mi familia, pero era por eso, me daba miedo que le hicieran algo a mis hijos o a mí”, agregó.

NO SE HA ENCONTRADO CON ÍTALO VILLASECA

Durante la misma entrevista, Greissy Ortega desmintió que se haya reencontrado con Ítalo Villaseca, pues algunos medios de comunicación aseguraron que ambos ya están juntos debido a que la animadora ya logró ingresar a Estados Unidos.

“Espero que sea muy pronto porque quiero que Ítalo vea a su hija, la vio a 13 días de nacida y la verdad mi hija ya va a cumplir 3 meses. Mi otra hija lo extraña. No nos hemos reencontrado como todo el mundo dice, pero espero que sea pronto”, manifestó.

En otro momento, explicó que ella no está de manera ilegal, pues al llegar a tierras estadounidenses se entregó a migraciones para que vivan en un albergue mientras se regularizan sus papeles. “Cuando nosotros nos entregamos a migraciones, damos nuestro pasaporte, no es que llegamos y salimos corriendo”.

Finalmente, contó que tanto sus pequeños como ella están viviendo en un albergue, donde le dan las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y cena) que consta de un sándwich con refresco. “Yo no sabía todo, indagué, pero no sabía que era así”.

