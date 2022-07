Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, intentó ingresar de manera ilegal a Estados Unidos

Greissy Ortega intentó cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal. (Foto: Instagram)

Greissy Ortega se encuentra atravesando un duro momento en México. La hermana de Milena Zárate llegó al país azteca para intentar cruzar la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos; sin embargo, las autoridades no le permitieron el ingreso y fue deportada.

De acuerdo a lo que contó para Amor y Fuego, su esposo Ítalo Villaseca fue el primero en ir al país norteamericano en busca de un mejor futuro, pues en el Perú no tenía oportunidades. Su pareja viajó en mayo de este año y desde esa fecha la exmodelo colombiana sufrió un severo cuadro de depresión.

“ Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solamente lloraba, yo creo que mi cara lo dice todo. Era horrible, yo era una zombie andante, andaba por ahí como loca ”, comentó.

Asimismo, señaló que cuando su esposo logró cruzar la frontera y establecerse en un trabajo, la llamó y le pidió que se calme mientras él lograba establecerse, pero ella no aguantó más y vendió todas sus cosas para viajar al extranjero con la esperanza de poder cruzar la frontera.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero (en Lima), tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y yo dije no más, me voy”, acotó Greissy Ortega.

La hermana de Milena Zárate contó que primero arribó a Colombia y luego agarró otro avión que la llevó a México, donde se encuentra actualmente, pues busca de alguna manera lograr cruzar al país norteamericano.

“ A mí me han devuelto del lado por donde iba a ingresar, me han devuelto porque literalmente casi todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor... No tenía algunos trámites que ellos necesitaban para que me dejaran ingresar pero voy a volver a tomar fuerzas para volver a intentarlo, no va ser fácil, pero a mí nadie me detiene, voy a seguir insistiendo hasta cruzar la frontera con mis hijos”, comentó.

SU HERMANO LA AYUDÓ

De acuerdo a Greissy Ortega, su hermano el ‘Parcero’ fue quien la ayudó para tratar de entrar a Estados Unidos de manera igual, pues tiene varios amigos. “Juan es muy amiguero y ese amigo le dijo de otro amigo y ese amigo y así sucesivamente”, dijo.

En otro momento, la hermana de Milena Zárate señaló que debido a la falta de dinero, ella se encuentra quedando en la habitación de un hotel al lado de sus hijos. “ No nos queda de otra, sabemos que de repente es muy riesgoso pero si uno no arriesga no gana. Quizá le faltamos el respeto a las autoridades pero es eso o que nuestros hijos se mueran de hambre”, acotó.

La hermana de Milena Zárate intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, pero finalmente no pudo. Aseguró que volvería a intentarlo para estar al lado de su esposo.

SEGUIR LEYENDO: