Greissy Ortega cruzó frontera de Estados Unidos de manera ilegal y sus hijos estarían internados en un albergue

Tras haber estado varada en Cancún durante una semana, Greissy Ortega volvió a cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal. La exmodelo colombiana esta vez no fue intervenida por las autoridades y ya se encuentra en el país norteamericano al lado de sus tres hijos.

Sin embargo, no todo sería felicidad, pues de acuerdo a un informe de Amor y Fuego, los menores estaría en un albergue, pero no precisaron si ellos estaban al lado de su madre o separados de ella.

Cabe mencionar que hace un día Milena Zárate le contó a sus seguidores de Instagram que su hermana logró cruzar la frontera con sus pequeños, por lo que se mostró sumamente conmovida al saber que su familia se encontraba bien luego de haber estado durante tres días sin comunicarse.

“ Después de tres días aparecieron sanos y salvos... Acabo de hablar con mi hermana y está bien, los niños están bien, están bien resguardados, están bien gracias a Dios ”, dijo.

Asimismo, de acuerdo a la cantante colombiana, su hermana Greissy Ortega todavía no ha podido reunirse con su esposo Ítalo Villaseca, que en mayo de este año viajó a Estados Unidos para buscar un futuro mejor para sus hijos, pues en el Perú no encontraba trabajo.

Recordemos que hace unos días la exbailarina comentó que algo que la motivó a irse al país norteamericano fue que extrañaba al papá de sus hijos, además que sus pequeños constantemente le consultaban por él.

¿Por qué cruzó la frontera de manera ilegal?

La misma Greissy Ortega contó para Amor y Fuego que entró en una grave depresión al estar separada de su esposo, por lo que durante un mes estuvo sin comer, además de llorar casi a diario.

“Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solo lloraba y creo que mi cara lo dice todo, era horrible yo era una zombie andante, yo andaba ahí como loca”, dijo la colombiana sobre su situación.

Ella también sostuvo que este duro momento que vivió provocó que pierda hasta 45 kilos y que se quede sin leche, por lo que ya no podía darle de lactar a su hija, quien recién había nacido.

En otro momento, la colombiana señaló que su situación económica en el Perú estaba muy mal, al punto que no podía darle de comer a sus hijos. “ Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, yo tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y dije ‘ya no más’ ”, indicó.

