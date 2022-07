Greissy Ortega logró ingresar a Estados Unidos con su familia, asegura Milena Zárate

Milena Zárate reveló que su hermana ya está en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Milena Zárate reveló que su hermana Greissy Ortega llegó a ingresar a Estados Unidos junto a sus pequeños hijos. Como se recuerda, la joven influencer decidió a inicios de julio intentar cruzar la frontera desde México de manera ilegal; sin embargo, no le permitieron entrar y fue deportada.

Todo parece indicar que no se quedó con los brazos cruzados y quiso intentarlo de nuevo teniendo éxito. Como se sabe, su esposo Ítalo Villaseca se encuentra en tierras americanas buscando el ‘sueño americano’ y la animadora quiso seguirle los pasos.

Mediante una entrevista con un medio local, Milena Zárate confesó que Greisy Ortega ya está a punto de encontrarse con el padre de sus hijos. En conversación con el diario El Popular, la colombiana aseguró que puede ‘respirar’ más tranquila al saber que su familiar ya está en suelo americano.

“Ya está bien, aún no está con su esposo Ítalo, pero, está segura. El camino es un proceso bastante larguito. Al fin puedo respirar tranquila porque pasé noches con mucha angustia, de zozobra, de mucha preocupación imaginándose uno lo peor”, dijo la cantante.

Asimismo, señaló que rompió en llanto cuando su hermana la llamó para informarle que estaba en Estados Unidos. Recordemos que, la exparticipante de El Gran Show se mostró al inicio en contra de la decisión de Ortega, pero no le quedó otra alternativa que apoyarla.

“Recé mucho, cuando me llamó para contarme la noticia, estallé en llanto, las dos lloramos mucho. Me volvió el alma al cuerpo”, agregó.

Finalmente, contó que Greissy Ortega la ha mantenido informada de cada paso que dada. “Ella me iba contando paso a paso todo lo que ocurría. Era algo que me tenía con los nervios de punta, de pensar que en cualquier momento me llamaran a pedir un rescate o que les pasó algo. Ahora esperar a que se instale e inicie su nueva vida”, concluyó.

Greissy Ortega y la razón por la que se fue del Perú. (Foto: Composición)

¿QUÉ DIJO MILENA ZÁRATE SOBRE GREISSY ORTEGA?

Milena Zárate se animó a opinar sobre la difícil situación que se encuentra viviendo su hermana Greissy Ortega, quien abandonó el Perú con el objetivo de buscar un mejor futuro para sus hijos. De acuerdo a la expareja de Edwin Sierra, todas en su familia se aconsejaron a su hermana que no vaya al país norteamericano sin tener sus papeles en regla, pero ella no les hizo caso y decidió vender todo lo que tenía en Perú para buscar reunirse con su esposo.

“Todos le dijimos que no lo haga, es adulta, la puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños. Hubiese preferido no saber nada de ella, no saber su paradero, igual lo iba a hacer”, dijo la colombiana a El Popular.

“Ella tomó la decisión porque tocó fondo y aquí era mucho más difícil sacar adelante a sus hijos. Espero que pueda lograr sus metas por el bien de los niños, trabajen y vaya bien por allá. Así quisiera regresar a Perú no puede entrar por los problemas que tuvo hace varios años“, acotó.

