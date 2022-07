Rodrigo González sorprendido por la cantidad de dinero que cobra Ezio Olivo por cantar en eventos privados

Rodrigo González sorprendido por lo que cobra Ezio Oliva por presentación. (Foto: Instagram)

La pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna se ha convertido en uno de los temas más comentados en la farándula peruana, pues durante años la nueva conductora de América Hoy expresó sus deseos por llegar al altar, sueño que finalmente podrá cumplir al lado del excongresista.

En diferentes programas de espectáculos se empezó a difundir la información sobre el costo que habría tenido este evento, el cual contó con la presencia de Ezio Oliva, quien brindó un show privado.

Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, al saber cuánto habría costado tener al esposo de Karen Schwarz en este evento, no pudo evitar mostrarse sorprendido, especialmente porque era una gran cantidad de dinero para escucharlo cantar durante más de una hora.

“ A mí lo que me parece increíble es que eso cobre el marido de la ‘mosca muerta’ y que haya quien se lo pague. ¿Eso cobra? Eso dicen”, comentó el popular ‘Peluchín’ en un primer momento.

“ ¿25 mil soles por ir a cantarte sus temas tontonetes ahí? Y encima que te habla de la ‘mosca muerta’ en la canción y encima pagarle, fuera de mi matrimonio”, acotó el conductor de televisión.

Asimismo, luego de unos minutos y tras analizar la situación, Rodrigo González interrumpió lo que estaba diciendo en ese momento su compañera Gigi Mitre para indicar que le parecía que Ezio Oliva es un buen cantante.

“Ahora, eso sí porque a mí no me gusta ser injusto: él es mejor cantante que ella presentadora. Sí... me quedé pensando, sí, no hay que ser mezquino, él es mejor cantante que ella presentadora”, señaló.

El conductor de Amor y Fuego lanzó un singular comentario al saber cuánto habría cobrado Ezio Oliva por cantar en la pedida de mano de Richard Acuña y Brunella Horna.

Karen Schwarz y sus problemas legales con Rodrigo González

El distanciamiento entre Rodrigo González y Karen Schwarz nació cuando ambos trabajaban en Latina, donde tuvieron una breve amistad. De acuerdo a Gigi Mitre, fue la conductora de Yo Soy la que provocó a ‘Peluchín’, esto cuando solicitó que lo despidan por haber invitado a Stephanie Valenzuela a su programa.

Pero la cosa no quedó ahí, pues la ex reina de belleza decidió trasladarse al canal de América Televisión en donde dio declaraciones que culpaban a su excompañero de no poder ser mamá, algo que para nada le gustó y decidió dedicarle un enorme post en sus redes sociales.

“En mi extrabajo pido que nadie me mencione ni con indirectas que no eran para mí pero yo me creo el ombligo del mundo y me adjudico todas. Jodo todo el día a la gerencia con mis caprichos y reclamos. Me siento una diva en mi programa ”, decía parte de la publicación.

Desde esa fecha ambos se han mantenido en constantes enfrentamientos, mientras que Rodrigo González lo hace a través de su programa, Karen Schwarz ha preferido acudir a la vía legal, donde denunció al presentador de televisión por violencia psicológica.

