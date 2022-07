Esposa del ‘Chorri’ Palacios y su reacción cuando le preguntan si perdonó al futbolista tras ampays

Karla Quintana fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego. (Foto: Captura / Instagram)

El nombre de Karla Quintana comenzó a sonar en la farándula peruana desde que su esposo, el exfutbolista Roberto Palacios fue ampayado en dos oportunidades con diferentes mujeres siéndole infiel a la madre de sus hijos.

El pelotero se ha dedicado a pedirle perdón a su familia y, pese a que Magaly TV La Firme difundió imágenes donde aparentemente el deportista se quedó en la calle, este 25 de julio Amor y Fuego transmitió un vídeo que daría por confirmado que ambos estarían reconciliados.

Y es que, el magazine de Willax TV captó a Roberto Palacios ingresando al domicilio que comparte con su esposa días después de que lo grabaron saliendo de un hotel con una joven. Los dos continuarían viviendo en la misma casa, pues se les vio entrando a su hogar en varias ocasiones después de 7 días de dicho ampay.

Por ello, las cámaras de Amor y Fuego no dudaron en abordar a Karla Quintana para saber si perdonó al padre de sus primogénitos cuando se encontraba a pocas cuadras de su departamento en horas de la noche. El reportero le realizó varias preguntas con respecto a su matrimonio, pero se negó a contestar.

“¿Ya lo disculpaste?, “¿Se están dando una tercera oportunidad?”, “¿Cómo está la familia en estos momentos, Karla?, “¿Algo que decirle a la chiclayana?”, fueron algunas de las consultas que realizó el periodista y a las que Karla Quintana prefirió guardar silencio.

A pesar de la insistencia, continuó caminando hasta llegar a la puerta de su edificio sin mencionar ninguna palabra. Por otro lado, la producción se comunicó con el exfutbolista, quien también decidió no brindar más declaraciones y colgó el teléfono.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que se ve a la pareja pasando tiempo juntos, ya que estuvieron celebrando en compañía de amistades el cumpleaños de María Fe Saldaña. Aunque en las fotos no se les ve posando uno al lado del otro, se evidenció que se encontraban en la misma reunión.

Esposa del ‘Chorri’ Palacios y su reacción cuando le preguntan si perdonó al futbolista tras ampays. (VIDEO: Willax TV)

¿QUÉ DIJO BRENDA SALDAÑA SOBRE SU AMPAY CON ROBERTO PALACIOS?

Brenda Saldaña fue captada ingresando a un hotel con el ‘Chorri’ Palacios. Tras ello, habló para las cámaras de Magaly Tv: La firme y no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exfutbolista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, dijo.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, agregó.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

