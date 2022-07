Brunella Horna y Richard Acuña: así fue la pedida de matrimonio y fiesta donde cantó Ezio Oliva

Brunella Horna y Richard Acuña ya son novios. (Foto: Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña pasaron a la lista de los comprometidos del 2022 este sábado 16 de julio. Después de que la rubia indicara que no piensa en el matrimonio, Richard Acuña la terminó sorprendiendo pidiéndole la mano. Como se recuerda, la joven había tomado la postura de no hablar al respecto, pues durante 5 años esperó dar este gran paso, pero el excongresista se decidía.

“En un momento sí quería casarme, pero ahora ya no, ya se me fueron las ganas. Ya no, quiero terminar mi casa, ver mi trabajo”, señaló hace unos meses.

Sin embargo, estas palabras pasaron al olvido cuando Richard Acuña le pidió matrimonio este último sábado. A través de las redes sociales, Brunella Horna viene mostrando fotos y videos del especial momento que vivió este 16 de julio.

Brunella Horna y Richard Acuña ya son novios. (Foto: Instagram)

Richard Acuña decidió sorprenderla. Según se ve, los reunió a todos en un auditorio, y es ahí donde pidió la palabra para dirigirse a Brunella Horna, de pronto se arrodilló ante ella, sacó el anillo y le pidió matrimonio.

Un sí, un fuerte abrazo y un tierno beso sellaron este compromiso frente a los asistentes, entre ellos sus amigos más cercanos y familiares. Los hijos del excongresista también estuvieron presentes en esta reunión, celebrando el gran paso que daba su padre.

Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna en un auditorio. (Foto: Instagram)

Brunella Horna en el momento que dio el sí. (Foto: Instagram)

Richard Acuñale pidió la mano a Brunella Horna. (Foto: Instagram)

La enorme pantalla del auditorio captó cada momento de esta romántica pedida, enterneciendo a los presentes. Sin embargo, eso no quedó ahí. La pareja se trasladó a la sala de recepciones, donde familiares y amigos cercanos pudieron disfrutar de bebidas, bocaditos y música, siendo el momento más esperado de la noche el baile de los novios. Para ello, hizo su gran aparición el cantante Ezio Oliva, que interpretó su tema ‘Siempre Has Sido Tú'.

Ezio Oliva cantó en la fiesta de compromiso de Richard Acuña y Brunella Horna. (Foto: Instagram)

Brunella y Richard bailaron frente a un cartel que decía “She said yes”. Mientras que el principal decía: “We are engaged, let’s celebrate (Estamos comprometidos, vamos a celebrar)”. La hermana de Richard, Kelly Acuña, fue una de las más emocionadas por este especial evento, al igual que Ivana Yturbe.

Brunella Horna y Richard Acuña ya son novios. (Foto: Instagram)

“La mejor sorpresa de mi vida. Te amo”, escribió Brunella en cuenta de Twitter. Además, agregó unas instantáneas del especial momento. A través de sus historias, también se encargó de publicar cada saludo y reportear los videos y fotos de los que estuvieron en esta noche.

Brunella Horna y Richard Acuña en su fiesta de compromiso. (Foto: Instagram)

Aunque no hay fecha pactada aún, se especula que la boda podría ser para el 2023. Estamos seguros que todos los detalles los dirá este lunes en su programa América Hoy.

La fiesta de compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña y la pedida de mano. (Video: Instagram)

“ME SIENTO SÚPER”

Infobae se comunicó con Brunella Horna, y aunque fue escueta sobre esta celebración, indicó que esta feliz por este especial momento.

“Gracias por las felicitaciones, me siento súper. Gracias por tus palabras, he despertado recién (risas)”, indicó la rubia de 26 años.

Consultada por la celebración, la joven indicó que le sorprendió mucho, pero que no podía dar detalles porque justo iba a iniciar un desayuno con los hijos de Richard Acuña. Como se sabe, la conductora de América Hoy se lleva muy bien con los herederos de su hoy prometido. En más de una ocasión, la joven ha posteado una reunión familiar donde ellos están presentes.

“Estoy feliz, no puedo hablar mucho ahora, justo estamos acá en la mesa con los hijos de Richard, vamos a desayunar, pero yo te agradezco por estar pendiente”, acotó Brunella, quien es menor que Richard por 12 años.

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron este sábado 16 de julio. (Video: Instagram)

