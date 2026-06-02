Samahara Lobatón se quiebra en 'La Granja VIP', la soledad tras la eliminación de Pati Lorena y la promesa a su familia

Samahara Lobatón rompe en llanto en 'La Granja VIP' tras la eliminación de Pati Lorena, acrecentando la tensión en el reality.

La influencer Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada de ‘La Granja VIP’ al quebrarse en llanto mientras almorzaba sola, tras la eliminación de su aliada Pati Lorena. La hija de Melissa Klug pidió a viva voz ser sacada del reality y dirigió sus palabras directamente a su pareja y a su madre, en un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Quiero mi vida de nuevo. Quiero ver a mis hijos, saber cómo está Youna”, expresó Lobatón entre lágrimas, en un instante en el que se encontraba completamente sola en la cocina de la finca, ya que Shirley Arica había decidido no salir de la habitación. La escena expuso el desgaste emocional acumulado tras tres meses de encierro, en un contexto donde su equipo, el ‘Team Víboras’, quedó reducido a solo dos integrantes.

Las palabras de Samahara fueron directas y cargadas de angustia. “Me odio por haberme puesto acá. Extraño a Pati, a Pablo y a Renato. ¿Cómo mierda me puse acá?”, exclamó frente a las cámaras del reality.

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Samahara Lobatón no puede contener las lágrimas y rompe en un llanto desconsolado. La influencer expresa su profundo deseo de ver a sus hijos y saber cómo se encuentra su pareja, Youna, en un momento de total vulnerabilidad. Video: TikTok @farandula.lorcha

En otro momento, se dirigió a su madre y a Youna: “Mamá, te juro que ya aprendí la lección. Te lo prometo, te lo juro que de ahora en adelante te voy a hacer caso en absolutamente todo. Sácame de acá, por favor. Jona, apiádate de mí. Les prometo a todos que voy a enderezar mi vida”, rogó la influencer.

El detonante: la eliminación de Pati Lorena y el aislamiento del ‘Team Víboras’

El quiebre emocional de Samahara Lobatón tuvo un detonante claro: la eliminación definitiva de Pati Lorena en la última gala del reality, en la que también regresaron al juego Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera tras ser salvados por el voto del público. La salida de Lorena dejó al ‘Team Víboras’ con solo dos participantes activas, lo que generó una sensación de aislamiento y vulnerabilidad en Lobatón.

La influencer preparó su almuerzo sin compañía, ya que Shirley Arica permaneció en la habitación con el ánimo bajo. En ese contexto de soledad, Samahara dejó escapar su frustración. “¿Qué hago acá con esta gente tan mala, doble cara? Me hacen la vida infeliz. Son mentirosos, intrigosos, se apuñalan, no son buenas personas”, expresó entre sollozos.

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En un momento de completa desesperación, Samahara Lobatón se quiebra durante su desayuno en La Granja VIP. La influencer pide entre lamentos que la saquen del reality, asegurando que ha aprendido la lección y prometiendo ser una mejor persona. Video: Instagram La Granja VIP

En un momento de mayor calma, la influencer compartió con Shirley Arica la nostalgia por sus hijos. “El plátano me hace acordar a mis hijos. Su fruta favorita de todos. ¿No ves que es lo más dulce? Son monos mis hijos”, dijo Lobatón, mientras ambas coincidían en el hartazgo acumulado. “Ay, me quiero largar. Ya estoy igual que tú. Harta hasta ya”, respondió Shirley, en un intercambio que evidenció el estado de ambas participantes.

La eliminación de Pati Lorena también significó un cambio en la dinámica de la finca. Con el regreso de tres participantes del equipo rival y la reducción del presupuesto de comida al 50% como sanción por incumplimiento de reglas, el ambiente en ‘La Granja VIP’ se volvió más tenso que en cualquier otra etapa de la temporada.

La relación con Youna y el contexto sentimental

La mención de Youna en el llanto de Samahara no fue casual. El barbero, cuyo nombre real es Jonathan Horna, confirmó días antes en el pódcast ‘Q’Bochinche!’ que decidió poner en pausa su relación con la influencer mientras ella permanezca dentro del reality.

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En un momento de vulnerabilidad, Samahara Lobatón almuerza en completa soledad y reflexiona sobre su situación, llegando a la triste conclusión de que terminará durmiendo con los caballos. Video: Instagram La Granja VIP

“En este momento, yo he decidido pausar toda relación con Samahara o se me vincule con ella”, declaró Youna, aunque aclaró que su apoyo hacia la madre de su hija sigue intacto.

El anuncio llegó después de que Youna confrontara en vivo a Renato Rossini Jr. por la cercanía que tuvo con Lobatón dentro del programa. El barbero le exigió explicaciones sobre sus intenciones y dejó en claro que las actitudes dentro del reality le generaron consecuencias reales en su relación.

“Si quería lograr una incomodidad conmigo, lo logró. Si quería que termine una relación, lo logró”, señaló Youna. A pesar de la pausa sentimental, el barbero no descartó retomar el vínculo una vez que Samahara salga del programa: “Cuando salga y conversemos y se mejoren las cosas entre ambos, me casaría con ella”.

La situación sentimental de Lobatón se suma a un contexto familiar con novedades fuera de la finca. Mientras ella atraviesa uno de los momentos más difíciles de su participación, su hermana mayor Gianella Marquina anunció públicamente que está embarazada.

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En un momento de sinceridad, Samahara Lobatón no puede evitar emocionarse al recordar a sus pequeños hijos. Una simple conversación sobre comida la transporta a su hogar y expresa lo mucho que los extraña. Video: Instagram La Granja VIP

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió la joven abogada en sus redes sociales.

Samahara Lobatón ingresó al reality hace tres meses y su hijo menor cumplió recientemente ocho meses de vida. La distancia con sus hijos y la incertidumbre sobre su relación con Youna se convirtieron en los factores que detonaron su crisis emocional frente a las cámaras, a dos semanas de la gran final del programa.

La reacción del público en redes sociales fue dividida: mientras algunos usuarios empatizaron con la situación de la influencer, otros cuestionaron la autenticidad de su llanto y lo calificaron de estratégico, sin creer en sus lágrimas.