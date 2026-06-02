Minería, tecnología y agroindustria: las carreras con mayor demanda laboral en el Perú en 2026

La minería, la tecnología, la agroindustria y la logística se perfilan como los principales motores del empleo en el Perú durante los próximos años, según Justo Zaragoza, director ejecutivo del Grupo Educación al Futuro (GEF). El crecimiento de las exportaciones, el avance de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y proyectos de infraestructura como el megapuerto de Chancay están transformando el mercado laboral y elevando la demanda de profesionales y técnicos especializados.
El sector minero encabeza la lista de áreas con mayor necesidad de talento. Zaragoza indicó que el país requerirá ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, ingenieros mecánicos y especialistas en mantenimiento de maquinaria pesada para sostener el crecimiento de uno de los pilares exportadores de la economía peruana. La agroindustria sigue el mismo camino: el auge de las exportaciones agrícolas impulsa la demanda de agrónomos, biotecnólogos y expertos en agroindustria, perfiles que combinan conocimiento técnico del campo con capacidad para gestionar cadenas productivas orientadas a mercados internacionales.
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Tecnología y economía digital, el otro gran polo de empleo
La revolución digital reordena las prioridades del mercado laboral con igual fuerza. Zaragoza destacó que la ciencia y el análisis de datos se consolidan como disciplinas clave para transformar información en decisiones estratégicas, y que las empresas de todos los sectores demandan cada vez más ese perfil.
A ese núcleo se suman carreras vinculadas a robótica, mecatrónica, ciberseguridad y energías renovables, áreas que ganan espacio a medida que las organizaciones incorporan nuevas tecnologías y adoptan procesos más sostenibles. El auge del comercio electrónico refuerza además la demanda de especialistas en marketing digital y negocios digitales, perfiles solicitados por empresas de consumo masivo, retail y servicios financieros.
Construcción, logística y salud, con proyección de largo plazo
La construcción y la infraestructura mantendrán una demanda sostenida de talento especializado. Carreras técnicas como construcción civil, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y topografía incorporan herramientas de última generación —drones y sistemas de geomática— que amplían el campo de desarrollo de estos profesionales y elevan su valor en el mercado.
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El megapuerto de Chancay y la consolidación del Perú como plataforma de conexión comercial en Sudamérica añaden una nueva dimensión al mercado laboral. Según Zaragoza, el crecimiento del comercio exterior y de la actividad portuaria incrementará la necesidad de especialistas en logística, negocios internacionales y gestión de operaciones, áreas que cobrarán mayor relevancia en los próximos años.
La salud, por su parte, mantiene una demanda estructural que no cede. Medicina, Enfermería, Tecnología Médica, Radiología y Laboratorio Clínico continúan entre las especialidades con mayores oportunidades en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, sostenidas por el crecimiento de la infraestructura sanitaria y el envejecimiento progresivo de la población.
Los estudiantes interesados en explorar estas y otras alternativas académicas podrán hacerlo en Expouniversidad 2026, que reunirá universidades, institutos, escuelas de posgrado y programas de estudios en el extranjero del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco. El evento, organizado por el Grupo Educación al Futuro, busca orientar a jóvenes en la elección de carreras con alta empleabilidad en un mercado laboral que se transforma a ritmo acelerado.
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