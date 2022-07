Macarena Vélez y hermano de Sergio Peña terminaron juntos en casa de la modelo tras noche de fiesta

Macarena Vélez y Fernando Peña estuvieron juntos tras noche de fiesta.

Macarena Vélez, Fernando Peña y Tepha Loza fueron captados saliendo de fiesta el ultimo fin de semana. Junto a un grupo de amigos, todos se dirigieron a un local de Lima para pasar un buen rato, pero habría existido una mayor atracción entre la modelo y el hermano del futbolista.

Sin embargo, las cámaras del programa de Willax captaron a todos juntos en la puerta de una discoteca. Incluso, al inicio no pudieron entrar debido a que no tenían pases. En más de una oportunidad intentaron convencer al encargado de la puerta pero recibían un no por respuesta.

En ese momento de espera, Fernando Peña fue visto muy cercano a Macarena. Incluso, se animó a ponerle las manos en la cintura y parte de su derrier, además se lucía bailando frente a ella antes de pasar a la fiesta.

Luego de bastante tiempo de espera, ingresaron al local y tras unas horas salieron con gran evidencia de que habían bebido mucho alcohol en la fiesta. Pese a ello, Peña decidió manejar su camioneta y llevó a las chicas a su casa.

En primer lugar, dejó a Tepha Loza en la puerta de su departamento y seguido llevó a Macarena Vélez. Fue aquí que decidió bajar del carro y se dirigió hacia dónde estaba la joven y, sin pensarlo dos veces, le estampó un beso en la boca.

Tras ello, ambos ingresaron a la casa de la joven a altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, no se logró ver la salida del hermano del seleccionado peruano, pero si a Macarena Vélez, quien se dirigió a la casa de una amiga para comer juntas.

Hasta el momento, ni Macarena Vélez, ni Fernando Peña se han pronunciado sobre este ampay. Cada quien se luce en sus redes sociales con su contenido cotidiano.

TENÍA SALIENTE EN EUROPA

Hace unas semanas Macarena Vélez se encontraba de viaje por Europa. La exchica reality estuvo por Italia y paseó de lo lindo con este nuevo galán de nombre Rafael, de quien poco se conocía pese a que trataba de compartir un poco de contenido en sus redes sociales.

La joven habría vivido una ‘luna de miel’ con el empresario español, pero todo parece indicar que solo se trató de un viaje momentáneo, pues ahora se deja ver con el hermano de Sergio Peña.

Fue el portal de Instagram, Instarándula que compartió diversas imágenes que algunos peruanos en Italia habían podido captar. En los videos y fotos se veía a la popular Chica Increíble caminando de la mano por las calles de Roma e incluso se daban besos en la calle.

Hasta el momento, Macarena no ha oficializado ni negado ningún tipo de romance. Además, en sus redes sociales se luce sola y no para de mostrar fotos y videos de lo que fue su viaje por varias ciudades de Europa como Ibiza, Barcelona, París, Madrid, Roma y Marbella.

