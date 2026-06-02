Qué se celebra el 2 de junio en el Perú: las enseñanzas que dejó este día en el imaginario social y político del país

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de junio reúne hechos vinculados con la política, el arte, la literatura y el periodismo en la historia del Perú. En 1825 murió José Faustino Sánchez Carrión, figura clave de la independencia y defensor del sistema republicano.
También se recuerda el nacimiento de la pintora Judith Westphalen en 1922, del jurista Víctor García Toma en 1954, del economista Enrique Cornejo en 1956 y del periodista Álvaro Ugaz en 1968.
Además, se conmemora la muerte del escritor Augusto Aguirre Morales en 1957, autor de obras inspiradas en el pasado incaico y en las raíces culturales del país.
2 de junio de 1825 - muere José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo de la República del Perú
José Faustino Sánchez Carrión murió el 2 de junio de 1825 en Lurín, tras convertirse en una de las figuras políticas e intelectuales más influyentes de la independencia peruana.
Nacido en Huamachuco en 1787, defendió el sistema republicano frente a los proyectos monárquicos y participó en la redacción de la primera Constitución Política del Perú.
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Conocido como “El Solitario de Sayán”, también acompañó a Simón Bolívar durante la campaña libertadora y ocupó cargos clave en el nuevo Estado peruano. Su pensamiento liberal y su labor diplomática dejaron una profunda huella en la construcción institucional de la República.
2 de junio de 1922 - nace Judith Westphalen, pionera peruana del arte abstracto contemporáneo
Judith Westphalen nació el 2 de junio de 1922 en Catacaos, Piura, y se convirtió en una de las figuras pioneras del arte abstracto en el Perú. Pintora autodidacta, integró una generación de destacados artistas junto a Fernando de Szyszlo y Jorge Eduardo Eielson.
Inició su trayectoria expositiva en la década de 1940 y desarrolló parte de su vida artística entre Lima, Nueva York, España e Italia. Su obra recibió reconocimiento internacional y motivó comentarios de escritores y poetas de gran prestigio.
Con el paso de los años, su legado fue revalorado mediante retrospectivas y exposiciones dedicadas a su trayectoria artística.
2 de junio de 1954 - nace Víctor García Toma, jurista y expresidente del Consejo de Ministros
Víctor García Toma nació el 2 de junio de 1954 en Lima y construyó una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y político del Perú. Abogado y catedrático universitario, se especializó en derecho constitucional y participó en diversas instituciones vinculadas al sistema judicial y académico.
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Integró el Tribunal Constitucional y posteriormente asumió la presidencia del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García. También desarrolló labores como docente, escritor y analista de temas constitucionales.
Su figura adquirió relevancia pública por su participación en debates sobre institucionalidad, democracia y funcionamiento del Estado peruano a lo largo de varias décadas.
2 de junio de 1956 - nace Enrique Cornejo, exministro y economista vinculado a la política peruana
Enrique Cornejo nació el 2 de junio de 1956 en Lima y desarrolló una trayectoria ligada a la economía, la docencia y la política peruana. Estudió en la Universidad de Lima y ocupó cargos relevantes durante el segundo gobierno de Alan García, como ministro de Vivienda y ministro de Transportes y Comunicaciones.
También fue presidente del Banco de la Nación y candidato a la alcaldía de Lima. A lo largo de su carrera participó en proyectos vinculados al comercio exterior y la administración pública.
Su figura política también quedó relacionada con investigaciones judiciales surgidas a partir del caso Odebrecht en Perú.
2 de junio de 1957 - muere Augusto Aguirre Morales, escritor que retrató el pasado incaico del Perú
Augusto Aguirre Morales falleció el 2 de junio de 1957 y dejó una obra literaria marcada por la reivindicación del mundo andino y la memoria histórica del Perú.
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Nacido en Lima en 1888, desarrolló una trayectoria vinculada al periodismo, la narrativa y el ensayo. Su novela El pueblo del Sol se convirtió en una de las referencias más conocidas de la literatura peruana inspirada en el universo incaico.
También integró círculos intelectuales y colaboró en diversos medios escritos durante la primera mitad del siglo XX. Su producción ayudó a fortalecer el interés por las raíces culturales e históricas del país.
2 de junio de 1968 - nace Álvaro Ugaz, periodista que marcó la radio y televisión peruana
Álvaro Ugaz nació el 2 de junio de 1968 en Lima y desarrolló una reconocida trayectoria en el periodismo radial y televisivo del Perú. Estudió Ciencias de la Comunicación y trabajó en medios como RPP, CPN Radio, Panamericana Televisión y ATV.
Durante casi dos décadas estuvo ligado a RPP, donde se desempeñó como reportero, narrador deportivo y conductor de noticias. Más adelante asumió la dirección periodística de CPN Radio, impulsando una propuesta informativa competitiva en la radio nacional.
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Su carrera quedó marcada por la cobertura periodística y la conducción de espacios informativos hasta su fallecimiento en 2009.
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