Qué se celebra el 2 de junio en el Perú: las enseñanzas que dejó este día en el imaginario social y político del país

La fecha reúne acontecimientos de relevancia que abarcan desde la política y la cultura hasta las ciencias jurídicas, consolidando el recuerdo de figuras destacadas que fortalecieron la identidad y las instituciones del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de junio reúne hechos vinculados con la política, el arte, la literatura y el periodismo en la historia del Perú. En 1825 murió José Faustino Sánchez Carrión, figura clave de la independencia y defensor del sistema republicano.

También se recuerda el nacimiento de la pintora Judith Westphalen en 1922, del jurista Víctor García Toma en 1954, del economista Enrique Cornejo en 1956 y del periodista Álvaro Ugaz en 1968.

Además, se conmemora la muerte del escritor Augusto Aguirre Morales en 1957, autor de obras inspiradas en el pasado incaico y en las raíces culturales del país.

2 de junio de 1825 - muere José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo de la República del Perú

La muerte de José Faustino Sánchez Carrión marcó el adiós de una de las figuras más influyentes en la construcción política e institucional de la República del Perú. (BNP)

José Faustino Sánchez Carrión murió el 2 de junio de 1825 en Lurín, tras convertirse en una de las figuras políticas e intelectuales más influyentes de la independencia peruana.

Nacido en Huamachuco en 1787, defendió el sistema republicano frente a los proyectos monárquicos y participó en la redacción de la primera Constitución Política del Perú.

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Conocido como “El Solitario de Sayán”, también acompañó a Simón Bolívar durante la campaña libertadora y ocupó cargos clave en el nuevo Estado peruano. Su pensamiento liberal y su labor diplomática dejaron una profunda huella en la construcción institucional de la República.

2 de junio de 1922 - nace Judith Westphalen, pionera peruana del arte abstracto contemporáneo

La pintora Judith Westphalen desarrolló una trayectoria internacional que posicionó su obra como una de las referencias del arte abstracto peruano y latinoamericano. (El Peruano)

Judith Westphalen nació el 2 de junio de 1922 en Catacaos, Piura, y se convirtió en una de las figuras pioneras del arte abstracto en el Perú. Pintora autodidacta, integró una generación de destacados artistas junto a Fernando de Szyszlo y Jorge Eduardo Eielson.

Inició su trayectoria expositiva en la década de 1940 y desarrolló parte de su vida artística entre Lima, Nueva York, España e Italia. Su obra recibió reconocimiento internacional y motivó comentarios de escritores y poetas de gran prestigio.

Con el paso de los años, su legado fue revalorado mediante retrospectivas y exposiciones dedicadas a su trayectoria artística.

2 de junio de 1954 - nace Víctor García Toma, jurista y expresidente del Consejo de Ministros

El jurista Víctor García Toma desarrolló una extensa carrera académica y política que incluyó su paso por el Tribunal Constitucional y la PCM durante el gobierno aprista. (Andina)

Víctor García Toma nació el 2 de junio de 1954 en Lima y construyó una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y político del Perú. Abogado y catedrático universitario, se especializó en derecho constitucional y participó en diversas instituciones vinculadas al sistema judicial y académico.

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Integró el Tribunal Constitucional y posteriormente asumió la presidencia del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García. También desarrolló labores como docente, escritor y analista de temas constitucionales.

Su figura adquirió relevancia pública por su participación en debates sobre institucionalidad, democracia y funcionamiento del Estado peruano a lo largo de varias décadas.

2 de junio de 1956 - nace Enrique Cornejo, exministro y economista vinculado a la política peruana

Exministro y economista, Enrique Cornejo participó en proyectos de infraestructura, comercio exterior y administración pública durante el segundo gobierno aprista. (Andina)

Enrique Cornejo nació el 2 de junio de 1956 en Lima y desarrolló una trayectoria ligada a la economía, la docencia y la política peruana. Estudió en la Universidad de Lima y ocupó cargos relevantes durante el segundo gobierno de Alan García, como ministro de Vivienda y ministro de Transportes y Comunicaciones.

También fue presidente del Banco de la Nación y candidato a la alcaldía de Lima. A lo largo de su carrera participó en proyectos vinculados al comercio exterior y la administración pública.

Su figura política también quedó relacionada con investigaciones judiciales surgidas a partir del caso Odebrecht en Perú.

2 de junio de 1957 - muere Augusto Aguirre Morales, escritor que retrató el pasado incaico del Perú

El escritor Augusto Aguirre Morales destacó por novelas y ensayos que fortalecieron el interés por las raíces andinas y culturales del país durante el siglo XX. (BNP)

Augusto Aguirre Morales falleció el 2 de junio de 1957 y dejó una obra literaria marcada por la reivindicación del mundo andino y la memoria histórica del Perú.

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Nacido en Lima en 1888, desarrolló una trayectoria vinculada al periodismo, la narrativa y el ensayo. Su novela El pueblo del Sol se convirtió en una de las referencias más conocidas de la literatura peruana inspirada en el universo incaico.

También integró círculos intelectuales y colaboró en diversos medios escritos durante la primera mitad del siglo XX. Su producción ayudó a fortalecer el interés por las raíces culturales e históricas del país.

2 de junio de 1968 - nace Álvaro Ugaz, periodista que marcó la radio y televisión peruana

Con experiencia en radio y televisión, Álvaro Ugaz se convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo informativo peruano de las últimas décadas. (Andina)

Álvaro Ugaz nació el 2 de junio de 1968 en Lima y desarrolló una reconocida trayectoria en el periodismo radial y televisivo del Perú. Estudió Ciencias de la Comunicación y trabajó en medios como RPP, CPN Radio, Panamericana Televisión y ATV.

Durante casi dos décadas estuvo ligado a RPP, donde se desempeñó como reportero, narrador deportivo y conductor de noticias. Más adelante asumió la dirección periodística de CPN Radio, impulsando una propuesta informativa competitiva en la radio nacional.

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Su carrera quedó marcada por la cobertura periodística y la conducción de espacios informativos hasta su fallecimiento en 2009.