Miguel Trauco envía cartas notariales a Magaly Medina para impedir ampay: “Este es más o menos parecido al auto rana”

La conductora Magaly Medina lee en vivo la carta notarial y la denuncia policial por acoso que le interpuso el futbolista Miguel Trauco, quien intenta prohibir la difusión de imágenes suyas captadas durante la madrugada. ATV/ Magaly TV La Firme.

La nueva edición de 'Magaly TV, La Firme’ este 1 de junio arrancó con una conductora visiblemente molesta. Apenas apareció en pantalla, Magaly Medina dedicó varios minutos a responder públicamente a las dos cartas notariales y a la denuncia presentada por el futbolista Miguel Trauco, quien buscó impedir la difusión de unas imágenes que, según adelantó la periodista, serían emitidas esa misma noche.

Lejos de adoptar una postura conciliadora, la popular “Urraca” inició su programa cuestionando los argumentos expuestos por el deportista y calificando como un intento de intimidación las acciones legales emprendidas en su contra. Desde el primer momento dejó en claro que no estaba dispuesta a quedarse callada y que respondería punto por punto a los documentos enviados por el jugador. “Nueva semana medio atarantados. Bueno, mejor dicho, eso es lo que ha querido hacer el jugador de fútbol Miguel Trauco al mandarnos dos cartas. Una denuncia que nos ha hecho”, expresó al inicio de su descargo.

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La conductora explicó que el futbolista los denunció por presuntos delitos relacionados con la violación de la libertad personal, acoso y una supuesta afectación a la intimidad. Sin embargo, afirmó no comprender el sustento de dichas acusaciones y aseguró que las restricciones planteadas en la carta resultaban extrañas.

Magaly Medina indignada por denuncia de Miguel Trauco: cuestiona restricciones y anuncia reveladoras imágenes. Captura: Magaly TV La Firme.

Dos cartas notariales

Según detalló, uno de los puntos que más llamó su atención fue la exigencia de no emitir determinadas imágenes registradas durante una franja horaria específica de la madrugada. Para Magaly, la precisión del horario resultaba llamativa y generaba más preguntas que respuestas.

“Nos ha mandado esta carta notarial donde nos dice, entre otras cosas, que no podemos pasar imágenes de él, que no, que nos prohíbe, que no podemos. Dice: ‘Les prohíbo difundir cualquier video mío grabado por sus cámaras de televisión o personas intermediarias de su programa en las horas mencionadas, entre las dos a las cuatro y treinta AM’”, leyó en vivo.

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Tras revisar el documento, la periodista ironizó sobre la delimitación horaria establecida por Trauco y cuestionó por qué únicamente se refería a ese periodo de tiempo.

“O sea que si lo grabamos antes sí se podía, sí se puede pasar sus imágenes. Si lo pasamos y es después de las cuatro y media de la mañana, sí podemos. Pero no aquellas imágenes que hayamos grabado nosotros o nuestros empleados o nuestros trabajadores entre las dos y las cuatro y media de la madrugada del domingo. ¿Y por qué no? ¿Qué habrá hecho? ¿Cuál es su conciencia?”, comentó.

La conductora sostuvo que cuando una figura pública intenta impedir la difusión de determinadas imágenes, inevitablemente genera suspicacias y alimenta la curiosidad del público. Por ello, se preguntó cuál era el verdadero motivo detrás del pedido formulado por el jugador.

A lo largo de su intervención, Magaly insistió en que su equipo no realizó ningún tipo de seguimiento irregular ni acciones que puedan ser consideradas acoso. Según explicó, los reporteros de espectáculos suelen recorrer diversos puntos de Lima durante los fines de semana con el objetivo de encontrar personajes conocidos, una práctica que, según afirmó, también es utilizada por otros medios.

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Magaly Medina indignada por denuncia de Miguel Trauco: cuestiona restricciones y anuncia reveladoras imágenes. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo pienso que las personas que tratan de impedir que uno transmita imágenes que no ha sido motivo de un acoso, ni seguimiento, ni reglaje, porque nos interesa tres pepinos lo que Miguel Trauco haga o deje de hacer. Nosotros vamos los sábados, viernes, sábados, domingos, mis urracos se pasean por toda la gran Lima: discotecas, lugares conocidos, lugares de dudosa reputación, en las afueras van. Todos los equipos están buscando, sobre todo buscan los lugares de donde sale gente conocida”, manifestó.

La periodista también rechazó otro de los argumentos expuestos en la denuncia, donde se menciona un supuesto seguimiento vehicular. De acuerdo con la conductora, el propio documento contiene contradicciones respecto a quién habría realizado ese presunto rastreo.

“Y él denuncia acá el seguimiento porque no sabe exactamente si hubo un seguimiento o no. Y acá dice que un carro de tal placa lo siguió de un programa de televisión de Magaly Medina y un programa de televisión de Willax. O sea, que se ponga de acuerdo, ¿no?”, señaló.

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Magaly continuó defendiendo el trabajo de su producción y remarcó que su equipo actúa de forma independiente. Incluso explicó que cuando detectan que otro paparazzi o programa está detrás de una misma historia, suelen desistir de seguirla.

“Porque realmente nosotros cuando tenemos algo y cuando hacemos algo, no le pasamos la voz a nadie y no actuamos con otros paparazzis. Nosotros trabajamos independientemente del resto. Cuando vemos que hay otra persona ya interesada, otro paparazzi, siguiendo una noticia, nosotros sencillamente la dejamos. Así de simple”, sostuvo.

Magaly Medina indignada por denuncia de Miguel Trauco: cuestiona restricciones y anuncia reveladoras imágenes. Captura: Magaly TV La Firme.

Denuncia por acoso

Uno de los momentos más tensos llegó cuando leyó otro fragmento de la denuncia en el que Trauco asegura sentirse acosado desde hace varios años. La conductora negó categóricamente esa afirmación y lanzó un reto público al futbolista.

“El acoso de parte de ustedes es continuo, puesto que desde hace varios años vienen buscando sacar reportajes de acciones o conductas que pueden tener como personalidad pública, llegando a veces a violar mi intimidad personal y familiar al estar siguiéndome de manera reiterativa para ver qué acciones realizo”, leyó antes de responder. “Yo acá lo reto a Miguel Trauco a que me demuestre que esto es así”, afirmó de manera contundente.

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Posteriormente, explicó por qué considera que la figura legal del acoso no se ajusta al caso planteado por el deportista. Según dijo, para sustentar una denuncia de esa naturaleza se requiere demostrar un seguimiento constante y sistemático, además de acreditar una afectación psicológica.

“El acoso es una figura legal que tiene que ser. Tienes que demostrar un ataque o un seguimiento sistémico. Tienes que demostrar que yo te acoso, que mis reporteros te acosan mañana, tarde y noche con pruebas, videos, fotografías. También tienes que demostrar que ese acoso te ha causado un daño o una perturbación psicológica”, indicó.

Miguel Trauco confirmó en redes sociales que está soltero desde hace tres meses, antes de la difusión de imágenes en 'Magaly TV La Firme'.

Magaly Medina igual pasará ampay

La conductora añadió que, pese a no ser abogada, conoce los límites de la labor periodística debido a los años de experiencia acumulados al frente de programas de espectáculos. “Nosotros lo sabemos, no somos abogados, somos periodistas, hacemos esta labor hace muchos años. Nosotros somos paparazzis”, enfatizó.

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Lejos de retroceder, Magaly defendió el derecho de la prensa a registrar hechos protagonizados por figuras públicas cuando estos ocurren fuera de espacios privados. Además, adelantó que las imágenes cuestionadas por Trauco serían emitidas durante el programa. “Y si te encontramos en la calle haciendo algo que tú no quieres que yo lo saque, siendo tú una figura pública, pues te aguantas, porque esta noche el Perú entero va a ver las imágenes”, lanzó.

La periodista incluso dejó entrever que el contenido del reportaje podría recordar a episodios mediáticos que marcaron la farándula local años atrás. Sin revelar detalles concretos, hizo referencia al recordado “auto rana”, protagonizado por Christian Domínguez, sugiriendo que las imágenes tendrían características similares.

“¿Ya usted alguna vez vio el auto rana? ¿Se acuerdan del auto rana? Este es más o menos parecido. Yo presumo que esto fue algo así como... bueno, hay gente que no va a un telo, pues, ¿no? Christian Domínguez lo hizo casi simbólico, el auto rana. Bueno, parece que Trauco estaba por ese mismo camino”, comentó.

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