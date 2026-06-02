“No sé si le habrán puesto la cruz”: Papá de Renato Tapia aborda omisión del mediocentro en Perú con Agustín Lozano y Jean Ferrari como antagonistas

Renato Tapia, entre Agustín Lozano y Jean Ferrari, autoridades de la Federación Peruana de Fútbol que colisionan con su carácter. - Crédito: FPF / GEC

La marginación de Renato Tapia por segunda vez en la selección peruana sigue generando ruido. Existe una fuerte corriente de insatisfacción por la reciente medida impulsada por Mano Menezes al momento de confeccionar su nueva lista de citados para los amistosos de carácter FIFA contra Haití y España, a puertas de la Copa del Mundo 2026.

En ese contexto, el padre del actual futbolista del Al-Wasl ha dado un paso al frente en ‘El Arranque’ para explicar la actualidad de su hijo y ofrecer un análisis de su ausencia. En principio, recalcó que Renato está en pleno estado de forma, dejando en claro que su omisión en la ‘bicolor’ no pasa por lo futbolístico.

Renato Tapia ingresó en el momento más complicado del partido y ayudó a transformar la reacción de Al-Wasl en una remontada vital en la liga emiratí. (Facebook / Al-Wasl)

“Renato está de vacaciones. Jugó el último partido de la Liga del Golfo el 15 de mayo. Con referencia a los últimos partidos estuvo lesionado tres semanas antes de enfrentar a Cristiano y volvió para ese partido, pero no llegó al 100%. Posteriormente, tuvo una pequeña molestia y estuvo jugando los segundos tiempos y acabó el campeonato normal”, externó.

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Posteriormente, Luis Tapia se metió de lleno a la presentación y conformación de la nómina elaborada por Mano Menezes: “No fue una conferencia de prensa, fue un anuncio con una periodista. Hay mucha incoherencia, porque dicen una cosa y hacen otra”.

Para el líder de la familia Tapia las imprecisiones parten de la forma en cómo la Federación Peruana de Fútbol insiste en la idea del relevo de futbolistas, cuando buena parte de ella sobrepasa la edad juvenil.

“No creo en el tema de la renovación generacional, porque se está convocando jugadores en que la mayoría, salvo excepciones como Matías Zegarra, son de 25 para arriba. Entonces, cómo haces un recambio si esos chicos van a jugar esta Eliminatoria y te van a durar hasta el 30, porque después de eso tendrán más”, sostuvo.

Mano Menezes aún no logra ganar con Perú. - Crédito: FPF

Tema FPF

A pesar de su regularidad en el Golfo Pérsico y ser de los pocos legionarios que se sostiene en el exterior, Renato Tapia está fuera del mapa del DT Menezes. Su padre cree que la razón del recorte pasa por su frontalidad contra las autoridades de la FPF.

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“Es una respuesta que él [Mano] tendría que dar. Él o Ferrari, porque futbolísticamente no creo que haya discrepancias. El tema de sus declaraciones tal vez pueda haber influido en esto”, dijo Luis.

En línea con eso, el patriarca de los Tapia indicó: “Yo escucho y leo que es una mala influencia y si preguntas con los chicos que han compartido vestuario ninguno dirá eso, más bien te hablan de él como buena persona y buen líder”.

Para Luis Tapia el origen del problema se remonta a la negativa de su hijo por acudir a la Copa América ante la desprolijidad de la FPF. “Empezó con el tema del seguro. Escuché un montón de cosas totalmente inexactas por parte de periodistas”, apuntó.

Jean Ferrari negó conflicto con Renato Tapia para explicar su ausencia en la selección peruana. - Crédito: FPF

“Se dijo que él había pedido dinero, lo cual jamás hizo y que realmente se sintió manoseado, porque le ofrecieron solucionar el problema y pensaron que iba a subir al avión, una forma ‘chicha’ de manejar las cosas”, sumó.

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Consultado acerca de si considera que Agustín Lozano o Jean Ferrari condicionan el llamado de Renato a la selección nacional, Luis Tapia prefirió reservarse, aunque confiando que ello sería ilógico: “No sé si le habrán puesto la cruz, porque siempre he pensado que en el fútbol siempre tienen que jugar los mejores independientemente la camiseta o la edad”.