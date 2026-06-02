Ella tiene 95 años y él 100: pareja de adultos mayores celebró 75 años de matrimonio con emotiva bendición en la Catedral de Lima

Durante la Misa por la Solemnidad de la Santísima Trinidad, una pareja de ancianos, Matilde y Rodolfo, celebraron sus 75 años de matrimonio renovando sus votos en una conmovedora ceremonia en la Catedral de Lima. Arzobispado de Lima

En una época marcada por cambios acelerados en las dinámicas familiares y sociales, algunas historias logran captar la atención pública por la duración de los vínculos que representan. En la Catedral de Lima, una celebración religiosa permitió visibilizar uno de esos casos, cuando una pareja de adultos mayores recibió una bendición especial tras cumplir 75 años de matrimonio.

La ceremonia se desarrolló durante la misa dominical del 31 de mayo y estuvo presidida por el Cardenal Carlos Castillo. En ese contexto, Rodolfo Sayas y Matilde Reinaga renovaron sus promesas matrimoniales ante la comunidad reunida en el templo principal de la capital.

El acto formó parte de la celebración litúrgica y adquirió un significado especial por la trayectoria compartida por ambos esposos. Durante la ceremonia, la pareja recordó aspectos de su historia familiar y recibió el reconocimiento de los asistentes y de las autoridades eclesiásticas presentes.

Una historia familiar que comenzó hace siete décadas

Rodolfo Sayas y Matilde Reinaga renovaron sus promesas matrimoniales en la Catedral de Lima. Arzobispado de lima

Durante una entrevista difundida tras la celebración, Matilde Reinaga recordó los primeros años de su relación con Rodolfo Sayas. Según relató, la pareja inició su noviazgo cuando ella tenía 18 años y él 24.

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“Tenía dieciocho años, mi esposo tenía veinticuatro. Entonces, estuvimos de novio como dos años y después decidimos ya formalizar el noviazgo casándonos”, expresó.

Matilde también recordó que el matrimonio se celebró en la iglesia de San Marcelo. Desde entonces, ambos formaron una familia y compartieron una vida en común junto a sus hijos.

“Desde ahí hemos seguido nuestra vida de matrimonio. Vinieron los hijos y hemos estado una vida de hogar con mucho amor”, señaló.

La esposa destacó además que, a lo largo de las décadas, la relación se caracterizó por la unión permanente. “Siempre hemos estado unidos, con mucho amor”, manifestó al recordar el recorrido compartido con su esposo.

La renovación de las promesas matrimoniales en la Catedral de Lima

Tras la homilía, el Cardenal Carlos Castillo invitó a la pareja a acercarse al altar para participar en una ceremonia de renovación de promesas matrimoniales. El momento se desarrolló ante los fieles que asistieron a la celebración religiosa.

Durante su intervención, el arzobispo resaltó el significado del aniversario alcanzado por los esposos. “Hoy día vamos a pedirle al Señor que aquella familia que se fundó hace setenta y cinco años se declare hoy día nuevamente su amor”, expresó ante la congregación.

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Posteriormente, pidió a Rodolfo y Matilde reafirmar públicamente el compromiso asumido décadas atrás. “¿Están dispuestos a amarse y respetarse como hace setenta y cinco años durante toda la vida?”, consultó el cardenal.

La respuesta llegó de inmediato. “Sí, padre, con mucho amor”, contestó la pareja durante la ceremonia.

Acto seguido, Castillo impartió la bendición matrimonial. “Dios, en su infinita misericordia, los bendiga. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás”, afirmó.

Como parte del rito, ambos esposos volvieron a colocarse mutuamente los anillos, en un gesto que evocó el día de su matrimonio.

Un mensaje dirigido a la Iglesia y la sociedad

Dos anillos de boda, uno de oro y otro de platino con diamante, descansan sobre una mesa de madera mientras una pareja de recién casados se abraza suavemente en el fondo borroso de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por la Arquidiócesis de Lima, la renovación de las promesas matrimoniales fue presentada como un testimonio de esperanza para la comunidad católica.

La institución señaló que el cardenal invitó a la pareja a compartir su experiencia como “un signo concreto del amor de la Trinidad y siendo una fuente de esperanza para la Iglesia y la sociedad”.

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Durante la bendición, Carlos Castillo también destacó el valor simbólico de la familia formada por Matilde y Rodolfo. “Dios los bendice copiosamente y ora por ustedes la Iglesia y todos nosotros queremos orar por ustedes también y agradecerles ser un signo de vida y alegría y de esperanza para la humanidad”, indicó.

Más adelante, el arzobispo vinculó la celebración con la solemnidad litúrgica conmemorada ese día. “Matilde y Rodolfo, en el día de la Trinidad, ustedes son reflejo del fundamento que nos ha creado y que nos hace vivir con alegría”, manifestó ante los asistentes.

La celebración concluyó con la entrega de reliquias

La jornada religiosa incluyó otro acto dentro de la programación de la Arquidiócesis de Lima. Al finalizar la misa, representantes del decanato 6 realizaron la entrega de las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo al decanato 7.

Según informó la propia Arquidiócesis, las reliquias del santo patrón visitarán distintas comunidades parroquiales durante los próximos días como parte de las actividades pastorales programadas.

De esta manera, la ceremonia dominical reunió tanto la renovación matrimonial de una pareja con 75 años de vida en común como la continuidad de las actividades religiosas vinculadas a la devoción de Santo Toribio de Mogrovejo en las parroquias de Lima.