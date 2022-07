¿Yahaira Plasencia tiene nuevo galán?: vinculan a la salsera con su productor Sergio George

Foto composición: Infobae Perú.

El último viernes, Magaly Medina volvió a hablar sobre la presentación de Yahaira Plasencia en la gala 19 de los Premios Juventud 2022, y puso al tanto a su audiencia de un rumor sobre la vida sentimental de la salsera, quien ha sido vinculada con su productor Sergio George.

La noticia sobre este presunto vínculo sentimental también habría sorprendido a la periodista, quien señaló que “si el río suena es porque piedras trae”, en clara alusión al rumor que tiene los medios de comunicación internacionales.

Según imágenes difundidas por el programa de espectáculos, “la patrona” fue consultada por la prensa sobre una posible relación con el productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Yahaira Plasencia y Sergio George en los Premios Juventud 2022. (Foto: Instagram)

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?”, fue la pregunta picante que lanzó un periodista de Puerto Rico durante una conferencia de prensa en el evento donde Yahaira usó su criticado vestido naranja. “Ojalá” , respondió Sergio George provocando que la intérprete de “La cantante” esboce una risa nerviosa.

Aunque la cantante peruana y el productor musical negaron estos rumores, ella no dudo en revelar que “ya se ha dicho muchísimo, pero no” , y aclaró que considera al puertorriqueño como un padre.

“Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, agregó.

“Él [Sergio George] de pronto ha prestado atención a una cantante que ya la tenía en el olvido, ya no grababa con ella, y decíamos: claro, ya no tiene el apoyo de Jefferson Farfán. Pero de pronto le hizo grabar “La cantante” y ahora ya para en Puerto Rico, la para metiendo en un festival acá, una presentación allá”, mencionó la popular ‘Urraca’ haciendo hincapié en las actitudes que comprometerían a los involucrados en una relación sentimental.

YAHAIRA PLASENCIA QUIERE QUE SU NUEVA PAREJA SEA EXTRANJERO

“Magaly Tv, la firme” también hizo recordar cuando la cantante peruana señaló en una entrevista pasada que quisiera que su nueva pareja fuese de otro país, descartando totalmente a los peruanos, pues ella tiene pensado vivir fuera del Perú.

“En lo personal, quiero radicar en otro país, quizá mi pareja pueda ser de otro país. Estamos pensando en Miami, acá en Estados Unidos”, dijo la cantante, quien en aquel entonces no dudó en alagar a su productor musical, a quien incluso lo puso como un posible candidato a pareja. “Acá hay un norteamericano muy seleccionable”, se le oye decir en un enlace con el programa América Hoy.

YAHAIRA PLASENCIA RESPONDE A CRÍTICOS TRAS PRESENTACIÓN EN PREMIOS JUVENTUD

En la última edición de América Hoy, de este viernes 22 de julio, la ‘Patrona’ se conectó en vivo para hablar sobre su paso por los Premios Juventud. Janet Barboza, conductora del programa, no pudo evitar preguntarle por las críticas que recibió tras su presentación, aunque sin mencionar en ningún momento a Magaly Medina.

“La verdad es que ya no me afecta en lo absoluto, estoy bañada en aceite. Estoy proyectada y enfocada en mi carrera, en crecer. Eso requiere de mucho sacrificio y disciplina”, comentó Yahaira Plasencia en un inicio.

En ese momento, Christian Domínguez la interrumpió para asegurarle que las críticas de personajes nacionales no deberían importarle realmente, ya que todos deberían apoyarla por el simple hecho de ser una peruana tratando de cumplir su sueño en el extranjero. La popular ‘Rulitos’ estuvo de acuerdo y calificó de “envidiosa” a la gente que cuestiona el talento de Plasencia.

“Es verdad lo que dice Christian. La crítica en Perú todavía va a seguir, ya estoy acostumbrado y tampoco me hace sentir mal. Las personas que quiero me digan las cosas es mi equipo de trabajo, la gente que sabe de este negocio. A la gente que no le gusto, se respeta, es parte de cada uno. No eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Yo estoy feliz, contenta y plena porque hice un show grande. Soy la primera peruana mujer en pisar escenarios grandes”, agregó.

Yahaira Plasencia responde a sus detractores tras show en vivo en los Premios Juventud 2022 | VIDEO: América TV / América Hoy