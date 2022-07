Yahaira Plasencia responde a sus detractores tras show en vivo en los Premios Juventud 2022

La salsera respondió a sus principales críticos tras su presentación en los Premios Juventud 2022. (Foto: Composición Infobae)

Este jueves 21 de julio, Yahaira Plasencia se presentó en los Premios Juventud 2022 para rendir homenaje al “Gran Combo de Puerto Rico”, siendo la única peruana en el grupo de artistas. La salsera deleitó al público con su voz en vivo y sensuales pasos de baile, ganándose los aplausos de los asistentes. Pese a su buen desempeño, Magaly Medina vio la manera de criticarla en su programa de espectáculos.

“Claro, cantó sin bailar... Pero eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo, claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez. Ella no puede cantar y bailar. Se concentra en cantar para que no le salga ningún gallo, como ya la hemos visto en algunos conciertos”, mencionó en Magaly TV La Firme.

Además, Magaly Medina criticó el vestido que usó la salsera en el evento, evidenciando que además de simple, habría costado 11 dólares en una conocida página de origen chino. “Cualquiera va a Gamarra y le pide a uno de los tantos diseñadores de Gamarra que le haga un vestidito, ¿quién es su asesor de imagen? ¿Quién la viste a la Yahaira por piedad?”, agregó en tono burlón.

Yahaira Plasencia y Sergio George en los Premios Juventud 2022. (Foto: Instagram)

YAHAIRA PLASENCIA RESPONDE

En la última edición de América Hoy, de este viernes 22 de julio, la ‘Patrona’ se conectó en vivo para hablar sobre su paso por los Premios Juventud. Janet Barboza, conductora del programa, no pudo evitar preguntarle por las críticas que recibió tras su presentación, aunque sin mencionar en ningún momento a Magaly Medina.

“La verdad es que ya no me afecta en lo absoluto, estoy bañada en aceite. Estoy proyectada y enfocada en mi carrera, en crecer. Eso requiere de mucho sacrificio y disciplina”, comentó Yahaira Plasencia en un inicio.

En ese momento, Christian Domínguez la interrumpió para asegurarle que las críticas de personajes nacionales no deberían importarle realmente, ya que todos deberían apoyarla por el simple hecho de ser una peruana tratando de cumplir su sueño en el extranjero. La popular ‘Rulitos’ estuvo de acuerdo y calificó de “envidiosa” a la gente que cuestiona el talento de Plasencia.

“Es verdad lo que dice Christian. La crítica en Perú todavía va a seguir, ya estoy acostumbrado y tampoco me hace sentir mal. Las personas que quiero me digan las cosas es mi equipo de trabajo, la gente que sabe de este negocio. A la gente que no le gusto, se respeta, es parte de cada uno. No eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Yo estoy feliz, contenta y plena porque hice un show grande. Soy la primera peruana mujer en pisar escenarios grandes”, agregó.

Yahaira Plasencia responde a sus detractores tras show en vivo en los Premios Juventud 2022 | VIDEO: América TV / América Hoy

REVIVE SU PRESENTACIÓN EN LOS PREMIOS JUVENTUD 2022

Los artistas Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez, Manny Cruz y Yahaira Plasencia fueron apareciendo uno a uno en el escenario cantando diferentes canciones para el homenaje que prepararon para “El Gran Combo de Puerto Rico”. La salsera peruana ingresó entonando su exitoso tema “La Cantante” junto a su elenco de bailarines y con Sergio George en el piano.

Finalmente, los cinco se juntaron en escena para bailar y deleitar al público con el mix de las canciones “Que le pongan salsa” y “La fiesta de Pilito”. Al concluir el show, todos se pusieron de pie para aplaudirlos. Incluso, los integrantes de la agrupación se mostraron muy contentos.

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. (VIDEO: YouTube)

