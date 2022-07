Yahaira Plasencia se ofrece a cantar en el matrimonio de Ethel Pozo y conductora cambia de tema

Yahaira Plasencia quiere cantar en la boda de Ethel Pozo. (Foto: composición)

Yahaira Plasencia tuvo un enlace con América Hoy desde Miami, lugar donde viajó para ser parte de los Premios Juventud. En esta entrevista, la cantante se sometió a una serie de preguntas, donde respondió si cantará o no en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. Como se sabe, mucho se especuló en que habrían dos candidatas para ser parte de esta fecha especial, la interprete de La Cantante o Daniela Darcourt.

Ante ello, la pregunta fue bastante clara: ¿Es verdad que cantarás en el matrimonio de Ethel Pozo y así taparás la boca de muchas figuras de la televisión?

Yahaira muy tranquila, primero dedicó unas palabras a Brunella Horna y Ethel Pozo por sus compromisos. Ella les deseó felicidad y bendiciones.

“Mira, quiero aprovechar para saludar a Ethel y Brunella por sus compromisos, muchas bendiciones, éxitos para sus relaciones, mucho amor y todo lo mejor para ustedes” , empezó Yahaira, para luego ahondar en la pregunta.

“Si Ethel me permite cantar en su matrimonio, yo feliz de la vida, voy a la fiesta y te armo el show”, aseguró. Sin embargo, Ethel Pozo prefirió no hablar del tema ante cámaras y le agradeció el cariño.

“Yahaira y yo ya hablamos en privado, no tengo por qué hacerlo aquí. Muchas gracias, sabes que el cariño ha sido siempre mutuo” , señaló la conductora de América Hoy.

Como se sabe, la hija de Gisela Valcárcel se casará este año, por lo que ya estaría pactados los detalles para este evento. Hace un tiempo, señaló que Gran Orquesta Internacional estará en su boda, pues Christian Domínguez, su amigo compañero de trabajo, se lo ofreció como obsequio de bodas.

“Voy a decirlo. Hace bastante tiempo, mi compañero Christian Domínguez me ofreció como regalo, sin ningún sol, tocar como regalo en nuestra boda”, reveló Ethel el pasado 7 de julio. Ante ello, Domínguez confirmó esta revelación: “Exactamente, Gran Orquesta Internacional estará en su boda para que baile sin parar, con mucho cariño, porque es mi amiga y porque adoro mi Juli (Julián Alexander)”.

Sin embargo, todo indica que hay intención de que una voz femenina también esté en la celebración celebración. ¿Se tratará de Yahaira Plasencia? Recordemos que la propia Ethel Pozo indicó que ya había tenido una conversación previa con ella.

Cabe indicar que, la conductora de América Hoy aclaró que no televisará su boda porque quiere conservar su privacidad. “Mi novio no pertenece a la televisión, mis amigos no pertenecen a la televisión, los mantengo al margen. Jamás haría eso (televisar mi boda), es algo muy íntimo, romántico, muy importante. No es importante lo que vamos a gastar”, indicó.

