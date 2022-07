Álvaro Rod da ánimos a Yahaira Plasencia tras saber que cantará en vivo en los Premios Juventud

Álvaro Rod habla sobre la participación de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud. (Foto: Composición)

Dentro de pocas horas, este jueves 21 de julio, Yahaira Plasencia hará su presentación en los Premios Juventud, fecha donde brindará homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico. Tras confirmar que cantará en vivo, su colega y amigo Álvaro Rod no dudó en darle ánimos y desearle éxitos. Como se recuerda, la salsera indicó que se estaba preparando mucho para estar a la altura, sin embargo, reconoció que estaba muy nerviosa, pues era una gala bastante imponente.

Como se recuerda, Álvaro Rod y Yahaira Plasencia son dos peruanos que coincidieron hace unos meses en los Premios Heat, donde solo él se atrevió a cantar en vivo, mientras que la intérprete de La Cantante optó por usar playback, pues temía perder fuerza a la hora de bailar y cantar a la vez. En esta ocasión, la salsera sorprenderá deleitando con su voz en vivo.

“Le deseo muchísima suerte. Tuve la oportunidad de compartir escenario con Yahaira en los Premios Heat, y todo bien. Ella ya tiene mucha experiencia cantando en escenarios grandes, es por eso que no dudo de que le va a ir muy bien. Al final creo que eso es bueno para todos, para el Perú, que cada vez más artista estén en grandes eventos como este. Sobre los nervios, definitivamente hay esas emociones a la hora de cantar, sobre todo en escenarios tan importantes, lleno de gente y con artistas muy importantes. La entiendo porque también me sentí así, pero al final esto es lo que nos gusta, es lo que queremos, lo que hacemos día a día. Así que yo estoy seguro que le va a ir muy bien”, indicó el cantante a Infobae.

Álvaro Rod señaló que le alegra que un peruano destaque en otro país, y que está seguro que más adelante llegará nuevamente una oportunidad para él. “Los premios Heat fue una primera nominación, pero yo sigo trabajando día a día para poder lograr más cosas y bueno siempre dejando al Perú en alto. Siempre he querido representar a mi país y se dio la oportunidad. Fue un paso más para lo que quiero lograr” , dijo.

Señaló también la importancia de participar en este tipo de premiaciones, pues es una manera de exponer el talento peruano en otros países.

“Definitivamente estos premios son una ventana muy grande para todos los peruanos que quieren exponer su arte. En mi caso, me sirvió para que la gente pueda conocer un poco más mi música. Quiero seguir escalando, yo sigo trabajando como el primer día, para conseguir más cosas”, apuntó.

Consultado por qué artista le gustaría homenajear, Rod indicó que son muchos en realidad, entre ellos, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y más. Sin embargo, no puede negar que se siente dichoso de haber compartido escenario con grandes estrellas hasta el momento.

“He tenido la oportunidad de subirme a cantar en el Estado Nacional junto El Gran Combo de Puerto Rico hace un par de meses, fue una experiencia increíble para mi carrera. El que Yahaira esté en su homenaje es un honor y sé que le irá excelente . Respecto a mi, hay muchos artistas que me gustaría homenajear, a los que admiro mucho. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir escenario con La India, hace poquito en el Arena Perú. Hay muchos artistas que me gustaría homenajear, como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, artistas con una increíble trayectoria” , señaló Álvaro, quien está por estrenar la versión remix de su tema Dime cómo hago.

Además, brindará una presentación este domingo 7 de agosto en Palmeras por el retorno a los escenarios de Brunella Torpoco.

