Pedro Castillo evalúa denunciar por difamación a Mariano González, afirma su abogado

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, contó en conversación con RPP Noticias que su patrocinado está evaluando la posibilidad de denunciar al exministro del Interior, Mariano González, por difamación calumniosa, luego de acusar al mandatario de haber cometido delitos como obstrucción a la justicia y corrupción.

“Cuando Mariano González habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito y está cometiendo un delito. Eso se llama difamación calumniosa. Pensamos que una posibilidad es querellarlo por eso y por haberlo difamado en un segundo momento cuando dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción. Eso es atribuirle al presidente con empacho y sin razón delitos”, expresó.

La defensa del jefe de Estado se manifestó ante las declaraciones que hizo el extitular de la cartera del Mininter tras ser retirado del cargo, luego de crear un equipo policial a cargo de Harvey Colchado para apoyar a los fiscales anticorrupción presididos por Marita Barreto.

“Mariano González es abogado y debe conocer la ley [...] Ha dicho que el presidente obstruye a la justicia. Solo comete obstrucción a la justicia aquel que usa fuerza física. Nadie ha golpeado (al exministro). Dos, amenaza, nadie lo amenazó. O con ofrecimientos o concesión de un beneficio para impedir un testimonio o el aporte de pruebas”, precisó Espinoza.

“Si no hay amenaza, si no hay violencia física, si no hay ofrecimiento o concesión de beneficio indebido, no hay obstrucción a la justicia y el señor Mariano González lo sabe. ¿Por qué desinforma ?”, agregó.

Cuestiona a fiscal de la Nación

En otro momento de la conversación, Benji Espinoza cuestionó el accionar de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, por citar al exministro González a declarar en una diligencia en la cual Pedro Castillo no tuvo ningún tipo de representación legal.

“La fiscalía cita en horas a Mariano González. No notifica a la defensa, impide que participemos. Esa diligencia es ilegal, nula , saliendo de acá presento una nulidad y como seguramente no me la dará la fiscalía, me la dará un juez [...] ¿La fiscal está actuando con objetividad como lo manda la ley o está respondiendo intereses políticos o es una caja de resonancia política?”, criticó.

Como se recuerda, Patricia Benavides citó a Mariano González para que declare ante su despacho por las revelaciones que realizó durante una entrevista en Panamericana TV, en donde aseguró que el presidente está involucrado en actos de corrupción y que obstruye la justicia al frenar la búsqueda de Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo.

El cesado ministro de Interior, Mariano González, instó el miércoles al Congreso de Perú a separar del cargo al presidente Pedro Castillo por considerar que obstruye a la justicia y protege a miembros de su entorno prófugos por presunta corrupción.

¿Qué dijo Mariano González sobre Pedro Castillo?

En entrevista para Panamericana TV, Mariano González, indicó que el presidente Pedro Castillo tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”.

“A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, aseveró al programa 2022.

“ Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó.

