Congresistas solicitan explicaciones al presidente Pedro Castillo tras declaraciones del exministro Mariano González

Pedro Castillo en la mira.

La inesperada salida de Mariano González del Ministerio del Interior, y posteriormente sus incendiarias declaraciones en contra de la gestión del presidente Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres, han provocado malestar en la clase política peruana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien arremetió contra el ya exministro por calificar al jefe de Estado como “criminal” y exigirle al Parlamento una pronta vacancia.

“Mariano Gonzáles, exministro de Interior, habla contra el Presidente y su familia, lo califica de criminal, de temer, sugiere vacancia o que la calle lo expulse. Miserable así, el Presidente tuvo a su lado y todavía hay otros más. Ese es el precio de apartar al Partido”, indicó.

En tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República anunció a través de Twitter que, “tras ser retirado del cargo y ante serias denuncias” realizadas por González, será citado para este viernes 22 de julio.

REACCIONES DEL CONGRESO

Susel Paredes – Congresista no agrupada

“Lo esperamos en el Congreso el 28 de julio para que, conjuntamente con el balance de su gestión, explique usted las razones que motivaron el abrupto cambio del ahora exministro del Interior, Mariano González. Con la seguridad, el orden interno y la caza de los prófugos no se juega”, tuiteó.

Norma Yarrow – Congresista de Avanza País

“Después de las declaraciones del Exministro del Interior Mariano Gonzalez, debe convocarse con carácter de Urgencia a la Comisión Permanente; citar al premier Aníbal Torres. Los congresistas no seremos cómplices de actos de corrupción y blindaje a delincuentes”, manifestó.

Carlos Anderson – Congresista no agrupado

“Indignado, como el resto del país, al escuchar al exministro del Interior, Mariano González, que es clarísimo. No hay ni una duda de que estamos antes un gobierno criminal, donde el presidente es quien mueve los hilos. No solamente es un tema de obstrucción de la justicia, sino que (González) he expresado temor por su vida y la de su esposa, que está en cinta”, declaró a Canal N.

Diego Bazán – Congresista de Avanza País

“Estoy impactado con toda esta situación. Insisto que el problema no es solo los ministros, el problema es el presidente. Soy claro, no tenemos los votos para la vacancia, pero tenemos que apelar al artículo 114 de la Constitución, que es sobre la suspensión de funciones del mandatario. Nunca habíamos visto a que su propio ministro lo acuse”, expresó.

Alfredo Azurin – Congresista Somos Perú

“Grave y escandaloso es lo que está sucediendo con el Ministerio del Interior. Presidente Pedro Castillo, ¿Verdaderamente quiere luchar contra la inseguridad ciudadana? El país no puede avanzar con tanta improvisación. Lo dicho por el Sr. Mariano Gonzáles es grave a todas luces”, tuiteó.

Rosangella Barbarán – Congresista de Fuerza Popular

“Moraleja: No toques la mamadera de un caviar porque te destruyen el sistema, la norma, la Constitución y hasta te sacan al presidente. En poco tiempo se les acaba el show”, escribió.

SEGUIR LEYENDO