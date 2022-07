André Silva quiere internacionalizarse: “Mi idea de crecer en otros países está presente” | ENTREVISTA

André Silva conversó con Infobae para conocer más detalles de su carrera en la actuación y en el teatro musical. (Foto: Difusión)

André Silva se ha ganado el corazón de los peruanos con sus múltiples personajes a lo largo de su trayectoria en la actuación. A sus 38 años ha protagonizado distintas películas, obras de teatro y teleseries. Su más reciente aparición en la pantalla chica se da bajo el nombre de León Zárate, en la segunda temporada de la telenovela Luz de Luna.

El éxito de la producción nacional ha llegado hasta las tablas. De esta manera, André Silva vuelve al teatro con Luz de Luna: La Aventura, dirigida por Gonzalo Molina y Juan Carlos Fernández en la dirección musical. El actor compartirá escenario con Naima Luna, Ximena Díaz y Andrea Alvarado en una obra familiar que se estrenará desde este 22 de julio y que incluirá nuevas canciones, mucha magia y diversión.

Infobae conversó con el actor para conocer más detalles de su personaje en la telenovela, así como de su carrera actoral. Además, nos contó que cada logró que obtiene siempre se lo dedica a las mujeres que más ama.

¿Imaginaste que Luz de Luna tendría tanto éxito?

Uno siempre desea lo mejor para el proyecto que uno realiza, pero el éxito nos sorprendió a todos y lo único que tenemos es agradecimiento a cada familia peruana que nos sigue cada noche. Estamos muy felices de compartir este nuevo encuentro con el público porque hemos preparado una obra para toda la familia.

‘Luz de Luna: La Aventura’ es una obra musical, ¿cómo te estás preparando en el canto?

Para ser sincero, la primera vez que canté en el teatro fue en el 2005 o 2006. Hice de un cantante de rap, después en el 2015 y ahora, con este personaje (León Zárate), tengo la oportunidad de hacer algo que me ha empezado a gustar muchísimo. Es maravilloso poder hacerlo frente al público.

Hace unos años vengo preparándome con clases de canto con Isabel Iñigo. Constantemente estoy preparándome y cada nuevo tema que llega es todo un reto para mí. Yo trato de esforzarme al máximo, ensayar y practicar par estar a la altura de las exigencias del personaje.

¿Consideras que tu protagónico en Luz de Luna está marcando tu carrera?

Si diría eso, anularía mis anteriores experiencias. Creo que cada personaje, tanto en el teatro como en la televisión y en el cine, me han ayudado a crecer como profesional y persona. Sin duda, este personaje (León Zarate) me ha traído muchas alegrías, satisfacciones y aprendizaje.

Eres un actor muy querido, pero igual debe haber algunas críticas. ¿Cómo lo manejas?

Gracias a Dios he recibido críticas constructivas en lo que hago. Lo tomo de la mejor manera. El público tiene derecho a opinar de nuestro trabajo porque nosotros trabajamos para ellos. Mientras te digan las cosas con respeto, se escuchan y uno tiene que tomar lo que le conviene para crecer.

¿Estás buscando internacionalizarte?

De hecho que sueño con salir para hacer cosas en otros países. Yo creo que todo se tiene que dar en su momento. Ahorita estoy trabajando mucho en el Perú y estoy agradecido de tener trabajo. Voy a seguir adelante haciendo lo que amo y para lo cual me he preparado toda mi vida. He empezado a hacer algunos casting para afuera y voy a seguir haciéndolo con el mismo empeño. Sin duda, mi idea de crecer en otros países está presente.

¿A quién le dedicas cada logro que obtienes?

Cada logro se lo dedico a mi mamá que lamentablemente ya no me acompaña, y por supuesto a mi familia. Ellos son el motor y la fuerza que yo necesito para levantarme temprano. Ellos son ese combustible que uno necesita y creo que cada peruano, ya sea lo que haga, lo hace por su familia.

¿Te ilusiona trabajar en algún momento con tu hija?

Mi sueño es que mi hija pueda cumplir los objetivos que ella se trace. Que ella quiera hacer lo que quiera, pero que sea feliz. Yo trabajo diariamente por darle las facilidades, para que sea una mujer con principios, valores, que se sepa respetar y que ame a su familia.

¿En qué ha cambiado en tu vida desde que te convertiste en padre?

El ser papá te abre muchas puertas. Lo primero es que te hace ser consciente en cada decisión que uno tiene porque hay una repercusión. Ahora me cuido más, trato de dar un ejemplo importante a mi hija donde prevalece el amor, el respeto y la buena onda a las demás personas. Yo como papá aprendo muchísimo de ella también.

¿Tienes una fecha fija para casarte con Adriana Álvarez?

No. Prefiero no hablar de eso porque sino ya se convierte en titulares. Estas son cosas personales y prefiero guardarlas porque nunca he involucrado a mi familia en las cosas que hago y no lo voy a hacer por el amor y respeto que le tengo.

¿Adriana se pone celosa cuando hay besos en la telenovela?

No, porque no conversamos en absoluto de ese tema.

¿Cómo es Michelle Alexander como jefa?

Es una mujer totalmente admirable y trabajadora. La conozco hace muchos años. Ella me ha visto desarrollarme en este mundo actoral y yo he sido testigo el arduo trabajo que ha hecho para sacar adelante su productora. Lo ha logrado con dedicación, esfuerzo, trabajo, honestidad y pensando en el bienestar de todo su equipo.

Y cómo suegra...

Prefiero no hablar de eso. No me gusta hablar de temas personales y sobre todo cuando involucran a otras personas.

