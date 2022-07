Leslie Shaw ganó 15 mil dólares por posar para un calendario: “Me compré un carro a los 16 años″

Leslie Shaw se compró su primer carro a los 16 años gracias a su trabajo como modelo y anfitriona. (Foto: Captura de Youtube)

Antes de dedicarse por completo a su carrera musical, Leslie Shaw se abrió camino en la industria del entretenimiento como modelo durante su pubertad. Según dijo en una reciente entrevista con el youtuber Carlos Orozco, su buen desenvolvimiento frente a cámaras la llevaron a ser imagen de una reconocida marca de cerveza, logrando ganar la cuantiosa suma de 15 mil dólares por un par de fotografías.

La intérprete de “La faldita” contó en “Ventana de emergencia” que hizo sus primeras fotografías en lencería a los 13 años para el catálogo de ropa de un supermercado, contando siempre con la autorización de su madre. Con el pasar de los años, empezó a trabajar como anfitriona y modelo. Aunque no le gustaba del todo, continuó desfilando porque la paga era bastante buena.

“Me compré mi primer carro a los 16 años. No tenía brevete, lo manejaba mi mamá, pobrecita. Trabajaba como anfitriona, bailando en discotecas y cantaba en un casino. Me iba con maquillaje chorreado al colegio, oliendo a cigarro. La chamba es horrible. Yo estaba parada mil horas, soportando ‘Qué rica, mamita, una foto’. No es fácil pero pagaban bien, entonces me aguantaba”, manifestó.

Leslie Shaw como anfitriona en evento de Sony Ericsson, en el 2010.

Eventualmente, una marca de cerveza se interesó en ella y la reclutó para ser imagen de comerciales y de anuncios publicitarios. Leslie Shaw no dejó pasar la oportunidad y aceptó la propuesta al instante, pues el dinero que obtendría a cambio era irrechazable.

“Yo salía toda cojuda con mi bikini (risas). Me pagaban bien, súper bien. Me llamaban de frente, no hacía casting. Yo he hecho calendarios. Tenía 19 años en esa época. Me acuerdo que por un comercial me pagaron como 10 mil dólares y por un calendario 15 mil dólares. Me lo gasté en ropa”, contó en el canal de Youtube.

Sin embargo, también usó este dinero para financiar sus proyectos musicales. “Yo misma aprendí a ahorrar, siempre he sido muy organizada. Siempre he pensado ‘¿cuánto dinero necesito para lograr lo que quiero?’, en mi cabeza hacía matemáticas. A los 16, grabé mi primer álbum. Entonces, necesitaba dinero para hacer los videoclips, para comprarme ropa, o para pagar las salas de ensayo”.

Leslie Shaw ganó 15 mil dólares por posar para un calendario | VIDEO: Youtube / Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco.

TRABAJABA CON DNI FALSO

Leslie Shaw también concedió una entrevista al programa ‘Soy Jackie Ford’, donde conversó con el coreógrafo Arturo Chumbe sobre la osada que fue en el pasado para trabjar en discotecas y casinos con un DNI falso, pues todavía no cumplía la mayoría de edad.

“Sí, tenía un DNI falso y también ya bailaba en discotecas”, sostuvo la artista nacional. Seguidamente, el entrevistador puntualizó que la cantante tenía en ese entonces solo 13 años, aunque parecía bastante mayor. “Ya me maquillaba, ya me producía”, añadió la cantante de ahora 33 años.

Además, Shaw contó que dicha faceta de su carrera duró alrededor de cuatro años. “Canté mucho tiempo. Con mi hermana mayor, le encanta cantar en fiestas, casinos, matrimonios. Tenía mi atril y mi cancionero. Me pedían tal canción, yo la buscaba y la cantaba”, indicó.

