Mariano González le responde al abogado de Pedro Castillo: “Que se mantenga en su esfera”

Mariano González esta decidió a responderle a sus detractores tras anunciar su retiro de la cartera del Interior y denunciar al presidente Pedro Castillo por obstruir la justicia y estar involucrado en actos de corrupción. El exfuncionario reprochó las declaraciones de Benji Espinoza, abogado del mandatario, y le pidió que se mantenga al margen de la política.

Como se recuerda, la defensa del jefe de Estado, señaló que Mariano González representaba al “caballito de Troya, pero de la oposición”, ante estas manifestaciones, el exmininter aseguró que lo tiene sin cuidado la opinión del abogado.

“Desde anoche hasta hoy, son horas difíciles. No solo para mí, sino para el país también. Debo decirle que pasaba horas tan intensas trabajando desde que asumí el cargo, que recién he podido descansar un poco (...). Bueno, y lo que diga Benji me tiene sin cuidado. Él es un abogado que debe mantenerse en su esfera. Es un buen abogado y que defienda a sus clientes. Él no nos va a enseñar a hacer política”, dijo en diálogo con Canal N.

Asimismo, González Fernández sostuvo que desde que asumió la cartera del Ministerio del Interior tuvo “dos objetivos claros y legítimos” por los cuales trabajar y enfocarse. Sin embargo, no logró trascenderlos.

“Primero tratar de recuperar la gestión pública para que se administre de manera adecuada desde mi sector. Por eso, desde el primer momento, ha habido transparencia con el Congreso, con los medios de comunicación, con la Fiscalía, con todo ente autónomo. Lo otro era evidentemente de que el presidente no tenga nada que ver con actos de corrupción o de proteger a los prófugos, y sobre ello también había que tomar una decisión. Desde el primer día, tomé acción, y rápidamente me di cuenta de que no había un ánimo de apertura y objetividad ”, manifestó.

El cesado ministro de Interior, Mariano González, instó el miércoles al Congreso de Perú a separar del cargo al presidente Pedro Castillo por considerar que obstruye a la justicia y protege a miembros de su entorno prófugos por presunta corrupción.

Castillo evalúa denunciar por difamación a Mariano González

En una última entrevista, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, señaló que el mandatario está evaluando la posibilidad de denunciar por difamación calumniosa a Mariano González por acusarlo sin pruebas de estar involucrado en actos de corrupción.

“ Cuando Mariano González habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito y está cometiendo un delito . Eso se llama difamación calumniosa. Pensamos que una posibilidad es querellarlo por eso y por haberlo difamado en un segundo momento cuando dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción. Eso es atribuirle al presidente con empacho y sin razón delitos”, expresó.

“Mariano González es abogado y debe conocer la ley [...] Ha dicho que el presidente obstruye a la justicia. Solo comete obstrucción a la justicia aquel que usa fuerza física. Nadie ha golpeado (al exministro). Dos, amenaza, nadie lo amenazó. O con ofrecimientos o concesión de un beneficio para impedir un testimonio o el aporte de pruebas”, precisó Espinoza.

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que la Constitución no obliga al presidente declarar ante la Comisión de Fiscalización.

Pedro Castillo: Ministro que no trabaja, se tiene que ir a su casa

Durante la inauguración de “Ruraq Maki, Encuentro Cultural”, que se realiza en la sede del Ministerio de Cultura, Pedro Castillo refirió a las críticas de aquellos exfuncionarios que dejan el cargo “no tienen sentido” si no lo hacen mientras estaban en la administración pública.

“Recientemente, estuvimos en Ayacucho, hice un llamado a los ministros de Estado y los anticipé y les dije que el ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa”, expresó.

“Hoy estamos en este escenario, y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión (para hablar) de los errores y actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Díganlo adentro, que lo que se diga después no tiene sentido”, añadió.

Ministro de Defensa, José Gavidia, señala que Mariano González "nunca le prestó atención" a la seguridad ciudadana

