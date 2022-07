Elvis Vergara y Mariano González intercambiaron pullas. | Image: Canal N

La presentación del exministro Mariano González en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República no estuvo exenta de incidentes e intercambio de pullas entre el ex titular del Interior y los parlamentarios que cuestionaron que no presente pruebas que confirmen una conexión directa del presidente Pedro Castillo y la acusación que realizó González de obstrucción de la justicia por parte del mandatario.

El parlamentario de Acción Popular Elvis Vergara le pidió al exministro “un poco menos de emotividad”. “Sé que es muy romántico, pero menos emotividad”, indicó en aparente referencia a su apelativo de ‘ministro del amor’, ya que cuando estuvo al mando de la cartera de Defensa, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que salir debido a que se lo relacionó sentimentalmente con una funcionaria de su sector.

Sin embargo, Mariano González respondió diciéndole “romántico sí, niño no”, haciendo alusión a que Vergara sería uno de los legisladores del grupo denominado como “los niños” por presuntamente blindar al presidente Pedro Castillo.

El incidente desató las protestas de Elvis Vergara y otros congresistas que pidieron respuestas más serias por parte de González.

El exministro Mariano González respondió así al congresista Elvis Vergara: “Romántico sí, niño no” | Video: Canal N

SEGUIR LEYENDO: