Congresista Elvis Vergara rechaza suspensión de militancia en Acción Popular

Vergara Mendoza consideró que el impedimento de salida del país "es un despropósito". Foto: Andina.

El congresista Elvis Vergara cuestionó hoy la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular de suspender su militancia en el partido mientras duren las investigaciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra él y otros cinco colegas de su bancada -señalados como ‘Los niños’ por la lobista Karelim López- por tener nexos en las licitaciones públicas a favor empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“No hay ninguna suspensión porque ese documento no tiene ningún tipo de validez. El señor Edmundo del Águila no tiene ningún tipo de representación en el partido y eso ustedes lo pueden corroborar ante las instancias partidarias como en el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo a los periodistas en las inmediaciones del Parlamento.

“No existe un secretario general de Acción Popular a la fecha. Somos militantes y no vamos a dejar de ser militantes mientras no haya de parte nuestra una renuncia o, en todo caso, una separación oficial. No hay secretario general, no hay dirigentes y, por lo tanto, no hay quién tome esas decisiones”, agregó Vergara.

Como se sabe, el sábado último, la alta dirigencia del partido de la lampa dispuso que aparte de Vergara también sean suspendidos: Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi. Esto porque desde el pasado 6 de mayo están incluidos en la indagación preliminar del fiscal Sánchez, quien también solicitó nueve meses de impedimento de salida del país.

“Tal medida constituye de por sí un agravio causado por los mencionados congresistas a la línea histórica de honestidad dejada, como un valor en la política peruana, por nuestro jefe y fundador Fernando Belaunde Terry”, se menciona en el pronunciamiento que fue firmado por Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular.

Y se agregó que después que se escucharon los descargos de los congresistas ante la Secretaria Nacional de Disciplina se determinó que “en resguardo de los principios éticos y morales que constituyen fundamento de la doctrina del partido”.

En esa línea, Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, se había mostrado a favor de la decisión del CEN de su partido. “Ellos deben dar ese paso, porque es el camino, siempre nos ha enseñado el presidente Belaunde y también los antiguos correligionarios que cuando estaban implicados en algo de esta naturaleza, como investigaciones, simplemente se pedía la suspensión de la militancia. Es como un gesto político. A los cinco congresistas que aún no lo han hecho hay que pedirles que lo hagan al margen del comunicado que ha dado Edmundo del Águila”, dijo.

INVESTIGADOS

El lunes último, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una investigación preliminar contra seis congresistas de Acción Popular que han sido identificados como ‘Los Niños’ a partir de la declaración de la lobista Karelim López ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. El 10 de mayo, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, envió la lista al mencionado grupo de trabajo.