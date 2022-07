Yordy Reyna reveló sus sensaciones de jugar ante Chelsea y del momento que vive en Charlotte FC de la MLS

Yordy Reyna habló del amistoso frente al Chelsea y de su momento en la MLS.

El poder jugar ante los grandes clubes de Europa no es algo que sucede siempre. De hecho, son pocos los peruanos que tienen la chance de medirse en estos enfrentamientos. Pedro Aquino (América de México) lo hizo hace unos días contra el Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, ahora le tocará a Yordy Reyna, quien junto con el Charlotte FC sostendrá un amistoso este miércoles 20 ante el mismo rival.

Este duelo se disputará a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Bank of America Stadium, precisamente el recinto en donde el cuadro del peruano juega sus partidos como local en la MLS y donde recibirá a los dirigidos por Thomas Tuchel.

El atacante nacional reveló sus sensaciones de poder enfrentarse a un rival de esta magnitud, asegurando que cuando sucede, se tiene que aprovechar para ver el nivel en el que se encuentran. “Es lindo. Es una oportunidad que no se repite siempre. Es una chance para medir tu nivel y sacarle provecho a este tipo de partidos que no cualquier equipo lo puede tener todos los fines de semana. Aprovechar este partido que va a ser muy importante”, confesó en una entrevista para ‘La Barra’.

Evidentemente, al ser un gigante del Viejo Continente, los hinchas locales buscarán alentar para que su equipo consiga un triunfo ante los ingleses, tomando en cuenta que hace dos temporadas se adjudicaron de la Champions League. “Seguro va a haber mucha gente también apoyándonos, ya que es Chelsea. Todos sabemos que el año pasado fue el campeón de la Champions League. Creo que va a ser un lindo partido para jugarlo en nuestra casa y demostrar muchas cosas”, contó.

Pero eso no fue todo, ya que el periodista de dicho medio, Claudio Bonus, le consultó sobre qué jugador admira del contrincante de turno. “Me hubiera gustado ver a N’Golo Kanté. Es un excelente jugador y se ve muy buena persona”, dijo en referencia al francés, quien no está en la gira norteamericana por no haberse vacunado contra el COVID-19.

Chelsea venció 2-1 al América de México en su último amistoso. | Foto: Imago7

Asimismo, el comunicador le preguntó por un jugador con el que se asemeje en cuanto a características futbolísticas. “Hay muchos jugadores que son muy buenos en mi posición. En la mejor liga del mundo hay muchos jugadores. Por ejemplo, Mané, Salah, Neymar, Mbappé y muchos más. La verdad es que están jugando en las grandes ligas”, señaló.

En este caso, Bonus lo comparó con Neymar por la velocidad y la gambeta, a lo que Reyna respondió halagando al brasileño: “Sí, es un jugador diferente. Neymar tiene una gambeta increíble”.

GOLES Y MOMENTO FUTBOLÍSTICO EN LA MLS

Por otro lado, el exAlianza Lima habló sobre el doblete que anotó ante Inter Miami el último fin de semana por el torneo doméstico. Reconoció que disfrutó de sus anotaciones, aunque no consiguieron el resultado esperado (3-2 en contra).

“Los goles siempre se disfrutan igual, pero hubiera sido lindo que hubiéramos ganado el partido, que más se disfruta cuando pasa eso. Es el primer gol que hago muy rápido. El segundo, cada vez que tengo la oportunidad en el entreno la practico y gracias a Dios he podido marcar muchos goles así”, expresó.

Finalmente, se mostró satisfecho y feliz por el momento deportivo por el que viene atravesando. Y es que en sus últimos 2 partidos ha anotado 2 dianas y asistió en 1 ocasión. “Estoy bien, contento. Después de no haber venido jugando hace mucho tiempo y ahora tener tres partidos consecutivos. Contento por lo que se me está dando. Por ahí ayudar con asistencias, jugar lo más que pueda y, lo más importante, ayudar al equipo”, agregó.

DATO:

Yordy Reyna acumula 3 goles y 5 asistencias en 12 encuentros disputados en la actual campaña.

El atacante peruano reveló lo que significa el duelo ante los 'blues' y contó sus sensaciones tras su doblete en la MLS. | Video: La Barra CLTFC

