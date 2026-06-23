Corte de agua para este jueves 25 de junio: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

El corte está programado para este 25 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Sedapal anunció un corte programado del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana, que afectará a viviendas y locales comerciales. La empresa estatal precisó que la suspensión responde a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad informó que la interrupción se ejecutará por etapas, por lo que el impacto será gradual según el cronograma establecido. Añadió que los usuarios de los distritos comprendidos ya fueron notificados con las fechas previstas y las zonas específicas donde se aplicará la medida.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Huaycán zona C UCV 47 y 47B Ampliación

UCV 46-49-51-52-53-56-57-58

Asoc. Parque Industrial n.º1

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Las autoridades aconsejaron a los vecinos de Lima mantenerse informados y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas. (Magnific).

Villa María del Triunfo

A. H. Los Ángeles del Paraíso

A. H. Manuel Arévalo

A. H. 13 de Junio

A. H. José Carlos Mariátegui

A. H. Alto Mirador del Paraíso V Sector

A. H. Los Olivos Vallecito Alto J.C.M.

A. H. El Paraíso

A. H. Los Precursores

A. H. Las Rocas de la Paz

A. H. Las Rocas

P. J. Los Forestales J.C.M. Vallecito Bajo

P. J. Las Lomas

A. H. Ampliación Virgen del Rosario

A. H. Bellavista del Paraíso Alto

A. H. Dora Francisca Zea Sector Vallecito Alto

A. H. Edén del Manantial

A. H. Fortaleza del Paraíso

A. H. Los Ángeles del Paraíso 2 Zona I

A. H. Nueva Generación

A. H. Quebrada Alta del Paraíso

A. H. San Martín de Porras II

A. H. Señor de los Milagros del Paraíso

A. H. Valle Alegre

A. H. Valle Hermoso

A. H. Villa del Paraíso Zona J.C.M.

A. H. Villa Progreso

A. H. Villa Santa Rosa Sector Vallecito Alto.

A. H. Virgen de Chapi

A. H. Virgen de Guadalupe del Paraíso

A. H. Virgen de las Mercedes

Asociación de Vivienda La Granja

P. J. Paraíso Alto Sector Nuevo Paraíso

P. J. Paraíso Alto Sector Lote Quebrada

P. J. Paraíso Alto Sector Los Jardines

P. J. Paraíso Alto Sector Paraíso

P. J. Pachacútec Sector Micaela Bastidas

P. J. J. C. Mariátegui Sector Vallecito Alto 5ta etapa

P. J. J.C.M. Sector San Gabriel Alto

P. J. José Carlos Mariátegui Sector Vallecito Alto

P. J. José Carlos Mariátegui Sector Alto Cuadrante

Área entre: av. Paraíso, av. José Olaya, calle Ollantay y calle Andrés A. Cáceres.

Nota: Se abastecerá a los establecimientos de salud: Paraíso Alto y Valle Alto.

Habilitaciones del Sector 308 (subsectores 308-07, 308-08. 308-09, 308-10, 308-11 y 308-12)

Cuadrante: av. Paraíso, av. José Olaya, calle Ollantay, calle Andrés A. Cáceres

Hora: 8 a. m. - 6 p. m.

La entidad precisó que la suspensión se realizará en fases, de modo que el efecto se dará de forma progresiva según el cronograma previsto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador

Agrupación Pachacámac Parcela 3 Sector Barrio 2

Agrupación Pachacámac 3.ª Etapa Sector 3

Cercado

Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector 1

Cuadrante: av. Pachacútec, av. 200 millas, av. Revolución, av. Central y av. José C. Mariátegui

Hora: 8:30 a. m. - 6 p. m.

San Juan de Lurigancho

Urb. Las Flores 78

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

San Miguel

Asoc. de Viv. San Juan Macías

Asoc. de Viv. Señor de Luren

Coop. Santa Elisa

Urb. Arboleda

Urb. Libertad

Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa

Urb. Señor de los Milagros

Asoc. Las Gardenias

Urb. Chepén

Urb. Ciudad de Papel

Urb. Miramar

Cuadrante:

Av. La Marina

Feria Internacional del Pacífico

Jorge Chávez

Av. Costanera

Calle Virú

Calle 29

Jr. César Vallejo

Calle José Gálvez

Av. De los Insurgentes

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

La empresa puso a disposición el Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir avisos sobre incidencias vinculadas a los inconvenientes generados por la interrupción del suministro de agua potable.

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Además, Sedapal indicó que informará con anticipación sobre el avance de la reposición del servicio y recomendó a la población consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a datos confirmados.