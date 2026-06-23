Corte de agua para este jueves 25 de junio: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Sedapal anunció un corte programado del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana, que afectará a viviendas y locales comerciales. La empresa estatal precisó que la suspensión responde a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La entidad informó que la interrupción se ejecutará por etapas, por lo que el impacto será gradual según el cronograma establecido. Añadió que los usuarios de los distritos comprendidos ya fueron notificados con las fechas previstas y las zonas específicas donde se aplicará la medida.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona C UCV 47 y 47B Ampliación
- UCV 46-49-51-52-53-56-57-58
- Asoc. Parque Industrial n.º1
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Villa María del Triunfo
- A. H. Los Ángeles del Paraíso
- A. H. Manuel Arévalo
- A. H. 13 de Junio
- A. H. José Carlos Mariátegui
- A. H. Alto Mirador del Paraíso V Sector
- A. H. Los Olivos Vallecito Alto J.C.M.
- A. H. El Paraíso
- A. H. Los Precursores
- A. H. Las Rocas de la Paz
- A. H. Las Rocas
- P. J. Los Forestales J.C.M. Vallecito Bajo
- P. J. Las Lomas
- A. H. Ampliación Virgen del Rosario
- A. H. Bellavista del Paraíso Alto
- A. H. Dora Francisca Zea Sector Vallecito Alto
- A. H. Edén del Manantial
- A. H. Fortaleza del Paraíso
- A. H. Los Ángeles del Paraíso 2 Zona I
- A. H. Nueva Generación
- A. H. Quebrada Alta del Paraíso
- A. H. San Martín de Porras II
- A. H. Señor de los Milagros del Paraíso
- A. H. Valle Alegre
- A. H. Valle Hermoso
- A. H. Villa del Paraíso Zona J.C.M.
- A. H. Villa Progreso
- A. H. Villa Santa Rosa Sector Vallecito Alto.
- A. H. Virgen de Chapi
- A. H. Virgen de Guadalupe del Paraíso
- A. H. Virgen de las Mercedes
- Asociación de Vivienda La Granja
- P. J. Paraíso Alto Sector Nuevo Paraíso
- P. J. Paraíso Alto Sector Lote Quebrada
- P. J. Paraíso Alto Sector Los Jardines
- P. J. Paraíso Alto Sector Paraíso
- P. J. Pachacútec Sector Micaela Bastidas
- P. J. J. C. Mariátegui Sector Vallecito Alto 5ta etapa
- P. J. J.C.M. Sector San Gabriel Alto
- P. J. José Carlos Mariátegui Sector Vallecito Alto
- P. J. José Carlos Mariátegui Sector Alto Cuadrante
Área entre: av. Paraíso, av. José Olaya, calle Ollantay y calle Andrés A. Cáceres.
Nota: Se abastecerá a los establecimientos de salud: Paraíso Alto y Valle Alto.
- Habilitaciones del Sector 308 (subsectores 308-07, 308-08. 308-09, 308-10, 308-11 y 308-12)
- Cuadrante: av. Paraíso, av. José Olaya, calle Ollantay, calle Andrés A. Cáceres
Hora: 8 a. m. - 6 p. m.
Villa El Salvador
- Agrupación Pachacámac Parcela 3 Sector Barrio 2
- Agrupación Pachacámac 3.ª Etapa Sector 3
- Cercado
- Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector 1
Cuadrante: av. Pachacútec, av. 200 millas, av. Revolución, av. Central y av. José C. Mariátegui
Hora: 8:30 a. m. - 6 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Urb. Las Flores 78
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
San Miguel
- Asoc. de Viv. San Juan Macías
- Asoc. de Viv. Señor de Luren
- Coop. Santa Elisa
- Urb. Arboleda
- Urb. Libertad
- Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa
- Urb. Señor de los Milagros
- Asoc. Las Gardenias
- Urb. Chepén
- Urb. Ciudad de Papel
- Urb. Miramar
Cuadrante:
- Av. La Marina
- Feria Internacional del Pacífico
- Jorge Chávez
- Av. Costanera
- Calle Virú
- Calle 29
- Jr. César Vallejo
- Calle José Gálvez
- Av. De los Insurgentes
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La empresa puso a disposición el Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir avisos sobre incidencias vinculadas a los inconvenientes generados por la interrupción del suministro de agua potable.
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Además, Sedapal indicó que informará con anticipación sobre el avance de la reposición del servicio y recomendó a la población consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a datos confirmados.
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